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Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Erzurum’da madalya ile dönenen sporcuları tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Erzurum’da madalya ile dönenen sporcuları tebrik ederek hediyelerini takdim etti.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Türkiye Kick Boks Şampiyonası elemeleri 1-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonunda gerçekleşti. Yarışmada ilçemizi Low Kıck branşında Dilovası Belediyespor sporcuları Ayşegül Gülenç ve Oktay Boruk temsil etti. Şampiyonada Türkiye 2.’si Ayşegül Gülenç olurken Oktay Boruk ise Türkiye 3.’sü oldu. Dilovası Belediyespor sporcularını ve teknik ekibini makamında ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şampiyonada derece alan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.


Belediye olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şayir, "Erzurum’da rakiplerini yenerek başarılı olan gençlerimizi ve bu başarıda katkısı olan, başta ekibin lideri Hasan hocamız olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum. Kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu genç kardeşlerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Başarılı sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Onlardan tek isteğimiz vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmalarıdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız devam edecek. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir" dedi

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:42
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