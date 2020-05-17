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Dilovası Kız Meslek Lisesi anaokulu hızla yükseliyor

Dilovası Belediye tarafından ilçede bulunan TOKİ Kız Meslek Lisesi içerisine inşa edilen anaokulu binası hızla ilerliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:02:58 -
Dilovası Kız Meslek Lisesi anaokulu hızla yükseliyor

Dilovası Belediye tarafından ilçede bulunan TOKİ Kız Meslek Lisesi içerisine inşa edilen anaokulu binası hızla ilerliyor.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, eğitim ve öğretime katkı sağlayacak yeni anaokulunun müjdesini verdi. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan 32 derslik TOKİ Kız Meslek Lisesi alanı içerisine yapılacak olan 6 derslik anaokulu inşaatının hızla yükseldiğini müjdeleyen Başkan Şayir, “Belediye olarak bir taraftan covid-19 pandemisi ile tavizsiz bir mücadele ortaya koyarken, diğer taraftan da Dilovamız’a değer katacak projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.


İlçeyi adeta şantiyeye çevirerek, tüm projelere hız verdiklerini belirten Başkan Şayir, ‘Yapımına başlayıp, gelecek yıl Mayıs ayında bitirilmesini planladığımız anaokulumuzun inşaatını hızlandırdık ve bitirileceği tarihi 9 ay öne aldık. İnşallah bir aksilik olmazsa Ağustos 2020’de hazır hale getirerek, önümüzde ki eğitim ve öğretim döneminde halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

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