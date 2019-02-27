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Dilovası Batı Kavşağı açılışa hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak amacı kavşak düzenleme projesinde çalışmalar tamamlanıyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:13
Dilovası Batı Kavşağı açılışa hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası’na giriş çıkışları rahatlatmak amacı kavşak düzenleme projesinde çalışmalar tamamlanıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı’nda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlandı. Proje içerisinde yer alan 3 adet köprü de tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı çalışmalarda ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar trafik sorunu yaşamayacak. Tamamlama çalışmalarının yapıldığı kavşağın açılışına sayılı günler kaldı.


Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışların rahatlaması hedefleniyor. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturuldu. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası’na gitmek isteyen araçların sanayi alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprünün revize edildiği proje kapsamında 70 bin metreküp kazı yapılırken 4 bin metre uzunluğunda yağmursuyu hattı döşendi. Ayrıca 63 adet prefabrik kiriş imalatı gerçekleştirildi.


Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direkt katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki Batı Kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlendi. Yapılan kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 Karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan doğrudan giriş ve çıkış sağlanacak.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:13
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