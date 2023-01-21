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Spor Dilmen'in Galatasaray yorumu taraftarı kızdırdı
Spor

Dilmen'in Galatasaray yorumu taraftarı kızdırdı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 'Şu oyun beni tatmin etmedi. Ama kötü oyun bile şampiyonluk getirir.' sözleri Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 22:47:00 -

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Antalyaspor maçıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, "Galatasaraylı olsam şu oyun beni tatmin etmezdi. Ama kötü oyuna rağmen kazanmak şampiyonluk getirir" dedi. Taraftarlar, Rıdvan Dilmen'in görüşlerine tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Puanını 45 yapan Aslan, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile farkı 7'ye yükseltti.

Dilmen'den çarpıcı yorumlar

TV 8,5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın ilk yarısında Galatasaray'ın oyununun kötü olduğunu söyledi. Dilmen, "İlk yarıdaki oyun kötü. Galatasaraylı olsam şu oyun beni tatmin etmez" dedi.

"Şampiyonluk getirir"

Dilmen maçın ardından ise şu yorumu yaptı: "İyi oynamadığı maçı da kazanabilmesi Galatasaray'ın bu sezonki farkı oldu. Derler ya, ligin 17. haftasında öylesine bir dakikada gol atarsın ki, bu gol şampiyonluk getirir derler. Hayır, kötü oyuna rağmen kazanmak şampiyonluk getirir. Galatasaray bu maç yine 15-20 arası korner kullandı ama sonuçlandıramıyor. Haftanın 4 günü duran top çalışması lazım Galatasaray'ın."

Taraftar tepki gösterdi

Sosyal medyada pek çok Galatasaray taraftarı Dilmen'in yorumlarına tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı taraftarların çoğunluğu oyundan memnun olduklarını ifade etti.

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