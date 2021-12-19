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Spor Dilmen'den o isme büyük övgü
Spor

Dilmen'den o isme büyük övgü

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Emre Belözoğlu'na övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 00:44:00 -
Dilmen'den o isme büyük övgü

Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü. TRT Spor ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in başında çıktığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alan teknik direktör Emre Belözoğlu'na methiyeler düzdü.

"Bu maçtan ders çıkartmalı"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Emre Belözoğlu dünya çapında bir teknik direktör adayı. Bakın Türkiye demiyorum. Dünya çapı diyorum. Ancak oyunun son bölümlerinde Emre Belözoğlu bana göre yanlış değişiklikler yaptı. Bu maçtan ders çıkarmalı." dedi.

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