Dillere destan bir tarif: Dört mevsim çorbası
İçinizi ısıtacak, damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz.27 Ağustos 2019 Salı 09:44
Yaz-kış çorba olmadan sofraya oturmayanlardan mısınız? İşte, damaklarınızı şenlendirecek şahane bir tarif: Dört mevsim çorbası...
Dört mevsim çorbası tarifi
Malzemeler:
- 100 gr kıyma
- Yarım soğan rendesi
- 1 çay bardağı buğday
- 1 çay bardağı nohut
- 1 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 kase süzme yoğurt
- 1 çorba kaşığı tepeleme un
- Tuz
- Karabiber
- Su
Köfteler için önce kıyma, soğan rendesi, tuz ve karabiberi birleştirip iyice yoğuruyoruz. Olabildiğince küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Yuvarlanan köfteleri bir tabağa alıp unluyoruz. Köftelerin her tarafının unlu olduğundan emin olalım ki yapışmasınlar.
Bir tavaya az miktarda yağ koyup ısınınca içine köfteleri atıp kızartıyoruz.
Buğdayları yıkıyoruz. Üzerine bolca su koyup kaynatıyoruz.
Buğdaylar yarı pişmiş kıvama gelince önce küp küp doğranmış havucu içine ilave ediyoruz. 5 dakika kaynatıyoruz.
Ardından haşlanmış nohutu ve küp küp doğranmış kabağı ilave ediyoruz. Kısık ateşte hepsini kaynatıyoruz.
Terbiyesi İçin : Süzme yoğurdu, unu ve suyu karıştırıp akıcı bir kıvama getiriyoruz.
Kaynamakta olan harca köfteleri bırakıyoruz.
(Kaynamakta olan sudan terbiyenin içine alıp terbiyeyi ılıtıyoruz) Ilıttığımız terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave ediyoruz. Tuzunu koyup kaynatıyoruz.
İstenirse içine ince doğranmış dere otu yada kereviz yaprağı koyulabilir.
Afiyet olsun.
Kaynak: meraklimelehat.com
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