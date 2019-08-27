Dillere destan bir tarif: Dört mevsim çorbası İçinizi ısıtacak, damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz.

Yaz-kış çorba olmadan sofraya oturmayanlardan mısınız? İşte, damaklarınızı şenlendirecek şahane bir tarif: Dört mevsim çorbası... Dört mevsim çorbası tarifi Malzemeler: 100 gr kıyma

Yarım soğan rendesi

1 çay bardağı buğday

1 çay bardağı nohut

1 adet havuç

1 adet kabak

1 kase süzme yoğurt

1 çorba kaşığı tepeleme un

Tuz

Karabiber

Su Köfteler için önce kıyma, soğan rendesi, tuz ve karabiberi birleştirip iyice yoğuruyoruz. Olabildiğince küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Yuvarlanan köfteleri bir tabağa alıp unluyoruz. Köftelerin her tarafının unlu olduğundan emin olalım ki yapışmasınlar. Bir tavaya az miktarda yağ koyup ısınınca içine köfteleri atıp kızartıyoruz. Buğdayları yıkıyoruz. Üzerine bolca su koyup kaynatıyoruz. Buğdaylar yarı pişmiş kıvama gelince önce küp küp doğranmış havucu içine ilave ediyoruz. 5 dakika kaynatıyoruz. Ardından haşlanmış nohutu ve küp küp doğranmış kabağı ilave ediyoruz. Kısık ateşte hepsini kaynatıyoruz. Terbiyesi İçin : Süzme yoğurdu, unu ve suyu karıştırıp akıcı bir kıvama getiriyoruz. Kaynamakta olan harca köfteleri bırakıyoruz. (Kaynamakta olan sudan terbiyenin içine alıp terbiyeyi ılıtıyoruz) Ilıttığımız terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave ediyoruz. Tuzunu koyup kaynatıyoruz. İstenirse içine ince doğranmış dere otu yada kereviz yaprağı koyulabilir. Afiyet olsun. Kaynak: meraklimelehat.com

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.