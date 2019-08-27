0553 313 94 23

Dillere destan bir tarif: Dört mevsim çorbası

İçinizi ısıtacak, damaklarınızı şenlendirecek bir çorba tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz.

27 Ağustos 2019 Salı 09:44
Dillere destan bir tarif: Dört mevsim çorbası

Yaz-kış çorba olmadan sofraya oturmayanlardan mısınız? İşte, damaklarınızı şenlendirecek şahane bir tarif: Dört mevsim çorbası...

Dört mevsim çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 100 gr kıyma
  • Yarım soğan rendesi
  • 1 çay bardağı buğday
  • 1 çay bardağı nohut
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 kase süzme yoğurt
  • 1 çorba kaşığı tepeleme un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Su

Köfteler için önce kıyma, soğan rendesi, tuz ve karabiberi birleştirip iyice yoğuruyoruz. Olabildiğince küçük parçalar koparıp yuvarlıyoruz. Yuvarlanan köfteleri bir tabağa alıp unluyoruz. Köftelerin her tarafının unlu olduğundan emin olalım ki yapışmasınlar.

Bir tavaya az miktarda yağ koyup ısınınca içine köfteleri atıp kızartıyoruz.

Buğdayları yıkıyoruz. Üzerine bolca su koyup kaynatıyoruz.

Buğdaylar yarı pişmiş kıvama gelince önce küp küp doğranmış havucu içine ilave ediyoruz. 5 dakika kaynatıyoruz.

Ardından haşlanmış nohutu ve küp küp doğranmış kabağı ilave ediyoruz. Kısık ateşte hepsini kaynatıyoruz.

Terbiyesi İçin : Süzme yoğurdu, unu ve suyu karıştırıp akıcı bir kıvama getiriyoruz.

Kaynamakta olan harca köfteleri bırakıyoruz.

(Kaynamakta olan sudan terbiyenin içine alıp terbiyeyi ılıtıyoruz) Ilıttığımız terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ilave ediyoruz. Tuzunu koyup kaynatıyoruz.

İstenirse içine ince doğranmış dere otu yada kereviz yaprağı koyulabilir.

Afiyet olsun.

Kaynak: meraklimelehat.com

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KDK engelli memura lojman hakkı için “artı puan” tavsiye etti
    1. KDK engelli memura lojman hakkı için..
    2. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    3. (Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten..
    4. Tunceli'de 2 terörist öldürüldü
    5. Q7’ye Süper Lig’den 2 talip! ‘Paramı..
    6. İşçiye CHP zulmü 125. gününde
    7. Asya borsaları
    8. Sulama kanalına düşen genç boğuldu
    9. Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman ile..
    10. (Özel) Kurtarılması için basınçlı hava..
    11. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan..
    12. (Özel) Üsküdar’da yere düşen üç Ebabil..
    13. İhlas Vakfı Afyonkarahisar’da yurt açtı
    14. Milli odalardan 'kayyım'a destek
    15. Otomobil bahçeye uçtu faciadan dönüldü
    16. Dillere destan bir tarif: Dört mevsim..
    17. Lüleburgaz'da uyuşturucu iğneler bulundu
    18. Bakan Pekcan'dan fidan dikme..
    19. (Özel) Pendik’te yaya geçidinde aracın..
    20. Brent petrolün varili 58,74 dolar
    21. "Trabzonspor'un yeniden temelleri..
    22. Kadınlar bu sistemle doğum korkusunu..
    23. Meksika'da silahlı saldırı! Ölüler var
    24. CHP’li Belediyede işinden olan..
    25. Musabeyli Kaymakamı Avcı’dan veda..
    26. Meksika'da silahlı saldırı
    27. Günde bir bardak şalgam, gribi..
    28. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda devir..
    29. Vali Yaman’dan iddialara yanıt
    30. (Özel) Anne-babalar dikkat:..
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar
    Teröristler bu direnişi hiç beklemiyordu! Tankerlere el konuldu, müzakere istiyorlar