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Gündem

Dilipak'tan toplum mühendisliği yapan Koç Holding'e sert tepki!

Küreselcilerin yerli taşeronu vazifesini üstlenen ve Rockefeller ile yakın işbirliğinde olan Koç Holding'in resmi Twitter hesabından İstanbul Sözleşmesine yönelik destek açıklaması geldi. Açıklamayı yorumlayan Abdurrahman Dilipak, "Hak bir bütündür parçalananaz. Cinsiyetçi, ırkçı, sınıfçı, güç ve servete dayalı hak tanımı olmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 20:49:00 - 2020-07-25 20:50:41
Dilipak'tan toplum mühendisliği yapan Koç Holding'e sert tepki!

Soros ve benzeri küresel yapılanmalarla ismi sık sık gündeme gelen Koç Holding'in resmi Twitter hesabından İstanbul Sözleşmesine destek açıklaması yapıldı.

Gelişme sonrası açıklamayı Twitter'dan paylaşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, "Hak bir bütündür parçalananaz. Cinsiyetçi, ırkçı, sınıfçı, güç ve servete dayalı hak tanımı olmaz. Haksızlık kimden gelirse gelsin kime yönelik olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana. Zalim insan mazlum hayvansa ben insancı da değilim. Kuşağa hoş gelen içinde ağu olan bala dikkat" ifadelerini kullandı.

İşte o tepki:

İşte Koç'un o açıklaması:

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