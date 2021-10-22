Dilipak'tan özür dileyince cezadan kurtuldu

Davada avukat olan Faruk Keleştimur, kişi mahkum olacak, hem cezaevine girebilir, hem de tazminat ödeyebilir. Tabi ciddi bir avukat ve yargılama giderleri de sözkonusu. Arabulucu aracılığı ile bir araya gelip konuştuk. Geçim sıkıntısı olan bir kişi. Konuyu Dilipak’a ilettik. O da eğer gerçekten pişman oldu, özür diledi ise ve geçim sıkıntısı içindeyse, sizin giderleriniz dışında kalan kısmı Kızılay ya da IHH’da çalışarak karşılamak sureti ile biz davadan vazgeçelim” dedi. Bu vesile ile bir de mutabakat metni hazırladık. Çalışacak kişinin yapacağı iş, yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu ile mütenasip olacak. Engelli mi, aile durumu ne, yani çalışma saatleri de ona göre düzenlenecek.”

Dilipak: Affedenler affedilecekler

Dilipak, konuyla ilgili olarak elbette caydırıcı ceza önemli, yapanın yanına kâr kalmamalı. Ancak kişi pişman olmuş, özür dilemişse ve benzer bir yanlışı başkasına karşı yapmama konusunda söz vermişse, Kızılay ya da İHH gibi bir insani yardım kuruluşunda, haline münasip bir işde çalışarak borcunu ödemesi önemlidir diye düşünüyorum. Biz insanız. Önemli olan yanlış yapan bir insanı nasıl geri kazanabiliriz. Birileri inadına yanlış yapmaya devam ediyorsa, elbette zalimler için yaşasın cezaevi. Malcolm X kriminal bir vaka idi, ama sonunda hepimizin gurur duyduğu bir kişiliğe dönüştü. Affedenler affedilecekler. Yunusun dediği gibi “Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik.”