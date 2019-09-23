Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin Doğu Türkistan planı deşifre oldu

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, ABD’nin “Uygur Türkleri” için yaptığı çağrıyı yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“ABD krizden besleniyor”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Abdurrahman Dilipak, “ABD bir süreden beri Fergana üzerinde yoğunlaşıyor. Doğu Türkistan’ı Hongkong sonrası 2. Hongkong yapmak istiyor. Hongkong sokaklarında yağma ve çatışma başladı. Göstericiler ellerinde İngiliz değil, Amerikan bayrağı taşıyor. ABD’nin ekonomik olarak Çin’in kontrolündeki Asean’da askeri tatbikat yapıyor. Çin’i Honkong konusunda geri adım atsa da rahat bırakmayacak. Keşmir’i kaşıyan, Doğu Türkistan’ı da kaşıyacak. ABD krizden besleniyor. Çözüm istemiyor. Çin’de de çözümsüzlükten beslenenler var. Çözüm arar gibi yapanlar aslında krizi üretenler, yangını çıkaranlar, yangına körükle gidenler yanında itfaiyeci gibi dolaşanları da örgütlüyorlar.” şeklinde konuştu.

“ABD, Çin’e baskı kurmak istiyor”

Çin’in Doğu Türkistanlılara zulüm ve işkenceler yaptığını hatırlatan Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Çin’in Doğu Türkistan Müslümanları ile öteden beri bir sorunu var. Orada bulunan Müslüman kardeşlerimize zulümler yapılıyor, işkenceler gerçekleştiriliyor, toplama kampları kurularak her türlü alçaklığı oralarda sergiliyorlar. ABD ise burada Çin’i köşeye sıkıştırmak ve bu krizi büyüterek uzun bir süredir mücadele ettiği Çin’e bu bahaneyle baskı kurmak istiyor.”

“ABD’yi Kudüs’ten, Gazze’den tanıyoruz”

ABD’nin Müslümanların yaşadığı mağduriyetler üzerinden Çin’e baskı kurduğunu ve bunu samimi bir davranış olarak görmediğini belirten Abdurrahman Dilipar, “ABD’yi Kudüs’ten, Gazze’den, Kandil’deki PYD kimliğinden tanıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinde Müslümanlara her türlü zalimliği yapan ABD yönetimidir.” dedi.

“ABD bölgede boş durmuyor”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Doğu Türkistan’a yönelik açıklamasını “soğuk savaş taktiği” olarak yorumlayan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu bölge halklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine servet ve iktidar üretme gayreti içindedir. ABD bölgede boş durmuyor. Yeni Hongkong’lar için kriz bölgelerinde fazla mesai yapıyor. Keşmiş ve Doğu Türkistan’a dikkat. Türkiye, diğer Türki Cumhuriyetler, Pakistan, belki Rusya Keşmir ve Türkistan konusunda sorunları çözmek için acil bir eylem planı masaya koymak zorunda. Yoksa bölge Suriye’ye, Yemene dönerse bundan hiçbir bölge devleti karlı çıkmaz. Çin de DAEŞ bahanesi ile samimi Müslümanlara karşı baskıdan vazgeçmeli.”