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Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin Doğu Türkistan planı deşifre oldu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun tüm ülkelere, Çin’in Doğu Türkistan’daki baskı politikalarına karşı durma çağrısında bulunmasını yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, “ABD, Doğu Türkistan’da çözüm arar gibi yapıyor fakat yangına körükle giderek Çin’e baskı kurmak istiyor. Bölgede yeni Suriyeler, Yemenler olmasın diyenler elini çabuk tutmalıdır.” dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 13:36
Dilipak’tan bomba açıklamalar: ABD’nin Doğu Türkistan planı deşifre oldu

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, ABD’nin “Uygur Türkleri” için yaptığı çağrıyı yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“ABD krizden besleniyor”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pekin yönetiminin Çin dışında yaşayan Uygur Türklerinin iadesi için dünya ülkelerine yaptığı çağrıya karşı tüm devletlerin direnmesi gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendiren Abdurrahman Dilipak, “ABD bir süreden beri Fergana üzerinde yoğunlaşıyor. Doğu Türkistan’ı Hongkong sonrası 2. Hongkong yapmak istiyor. Hongkong sokaklarında yağma ve çatışma başladı. Göstericiler ellerinde İngiliz değil, Amerikan bayrağı taşıyor. ABD’nin ekonomik olarak Çin’in kontrolündeki Asean’da askeri tatbikat yapıyor. Çin’i Honkong konusunda geri adım atsa da rahat bırakmayacak. Keşmir’i kaşıyan, Doğu Türkistan’ı da kaşıyacak. ABD krizden besleniyor. Çözüm istemiyor. Çin’de de çözümsüzlükten beslenenler var. Çözüm arar gibi yapanlar aslında krizi üretenler, yangını çıkaranlar, yangına körükle gidenler yanında itfaiyeci gibi dolaşanları da örgütlüyorlar.” şeklinde konuştu.

“ABD, Çin’e baskı kurmak istiyor”

Çin’in Doğu Türkistanlılara zulüm ve işkenceler yaptığını hatırlatan Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

Çin’in Doğu Türkistan Müslümanları ile öteden beri bir sorunu var. Orada bulunan Müslüman kardeşlerimize zulümler yapılıyor, işkenceler gerçekleştiriliyor, toplama kampları kurularak her türlü alçaklığı oralarda sergiliyorlar. ABD ise burada Çin’i köşeye sıkıştırmak ve bu krizi büyüterek uzun bir süredir mücadele ettiği Çin’e bu bahaneyle baskı kurmak istiyor.

“ABD’yi Kudüs’ten, Gazze’den tanıyoruz”

ABD’nin Müslümanların yaşadığı mağduriyetler üzerinden Çin’e baskı kurduğunu ve bunu samimi bir davranış olarak görmediğini belirten Abdurrahman Dilipar, “ABD’yi Kudüs’ten, Gazze’den, Kandil’deki PYD kimliğinden tanıyoruz. Dünyanın dört bir köşesinde Müslümanlara her türlü zalimliği yapan ABD yönetimidir.” dedi.

“ABD bölgede boş durmuyor”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Doğu Türkistan’a yönelik açıklamasını “soğuk savaş taktiği” olarak yorumlayan Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu bölge halklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine servet ve iktidar üretme gayreti içindedir. ABD bölgede boş durmuyor. Yeni Hongkong’lar için kriz bölgelerinde fazla mesai yapıyor. Keşmiş ve Doğu Türkistan’a dikkat. Türkiye, diğer Türki Cumhuriyetler, Pakistan, belki Rusya Keşmir ve Türkistan konusunda sorunları çözmek için acil bir eylem planı masaya koymak zorunda. Yoksa bölge Suriye’ye, Yemene dönerse bundan hiçbir bölge devleti karlı çıkmaz. Çin de DAEŞ bahanesi ile samimi Müslümanlara karşı baskıdan vazgeçmeli.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:36
  1. Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak
  2. ABD
  3. Uygur Türkleri
  4. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  5. Pekin yönetimi
  6. Abdurrahman Dilipak
  7. Honkong
  8. Doğu Türkistan
  9. Keşmir
  10. Çin
  11. PYD
  12. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  13. soğuk savaş taktiği
  14. Türki Cumhuriyetler
  15. Pakistan

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