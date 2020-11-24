Dilipak'tan Arınç'a: Sen şikayet etme makamında değilsin

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesiyken katıldığı bir canlı yayında PKK'lı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bülent Arınç, bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Arınç, Kavala ve Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini söyleyerek büyük kitlelerin tepkisine neden oldu.

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak da, YouTube kanalımızda Arınç'ın sözlerine ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bülent Arınç ne zaman konuşsa olay oluyor" diyen Dilipak, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Arınç arasındaki tartışmalara dikkat çekerek, "Aslında şikayet değil çözüm makamındadırlar" ifadesini kullandı.

Dilipak'ın değerlendirmeleri şu şekilde: