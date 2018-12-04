Dilipak'a ve hafızlık öğrencilerine saldıran Ensonhaber'in maskesi düştü!

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Kadın bedenini sürekli haberlerinde kullanan ve hafızlık okuyan çocuklardan rahatsız olduğunu dile getiren Ensonhaber'in gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Sözde haber sitesinin yeni bir Gezi olaylarına karşı uyaran Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak'a çirkin bir üslupla saldırması manidar karşılandı.

Koç'a dokundu, ses Ensonhaber'den geldi

Koç, spor ve eğitim sistemleri gibi konuları ele alan "Koç, spor, vesaire.." başlıklı bugünkü yazısında Abdurrahman Dilipak'ın ifadelerini çarpıtan Ensonhaber adlı 'ahlaksız' site, hafızlık gören küçük çocukları hedef aldı. Dilipak'ın Koç'un sporla neden ilgilendiği konusundaki eleştirel yazısı Ensonhaber'in zoruna gitti.

Ensonhaber haberci mi pornocu mu?

İfadeleri kırparak çarpıttılar

Batı tarafından dayatılan 'eğitim' ve 'kültür'e karşı olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlatan Dilipak, eğitimle insanların kalıplara sokulduğunu ifade etti. Dilipak "Ben “Eğitim”e, “Spor”a, “Kültür”e, “Aydınlanma”ya karşı biriyim. Birileri beni, çocuklarımı “eğmesin”ler, “eğitmesin”ler. Biz “Raina” diyenlerden değiliz, dostlarımıza bile “Unzurna” diyenlerdeniz. Mesela ben Hanefiyim. Benim “imam”ım, annesi ile daha sonra evlendirdiği üvey babasının öğretilerinin dışında, imameti değil, Hilafeti seçti. İşin ilginç yanı o Hilafet yanlısı idi, ama Halife tarafından öldürtüldü. O iki talebesi tarafından eleştirilince, “Ben size böyle mi öğrettim” demedi. Onları notunu kırmakla, “size icazetinizi vermem” demedi, “Eğer iki talebem birlikte (İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Yusuf) bana itiraz ederse, siz onlara uyun” dedi. Yani hiçbir beşeri kuralı “Muhkem Nas” haline getirmedi. O bunun “İlahlık ve Rablik” anlamına geldiğini bilir. İlah “Hüküm koymak ya da Norm koyan”, Rab “Terbiye eden” anlamına gelebilir. Bir hayvanı ehlileştirmek adına, ihtiyacına uygun hale getirmek için ehlileştirebilir/evcilleştirebilir/ eğitebilirsiniz, ama bir insanı değil. Beyaz adam, Kızılderililere, karaderililere, sarı ırka, kendinden olmayan, hatta kendinden olup da, kendi planlarına uymayan kişileri, kendi inanç, ihtiyaç ve güvenlik endişelerine göre “norm” olarak belirlenen kurallara uygun davranmayı öğretmek ve alıştırmak için L’ecole’ler oluşturdular ve eğittiler.1500’lerde başlayan “Beyaz Adam”ın “dünyayın keşfi”, tarihin en büyük katliamlarının ardından 1700’lerde yeni bir bilim, sanat, felsefe, mimari, siyaset, ekonomi, düzen ve “yaşam tarzı” üretmeye başladılar. Yeni “Model”ler, “Stat”, “Statü”ler, “Statüko”lar oluşturmaya, 1789 sonrası ise dünyaya nizam vermeye başladılar." ifadesinde bulundu.

Batılı efendiler'in(!) ilahlık tasladığına vurgu yapan Dilipak "Eğitim de aslında okul üzerinden “Kültürel bir norm” oluşturmak için gerekli idi. Bu anlamda norm, toplumsallaşma sürecindeki grup üyelerinin sosyal ilişkilerinde ortaya çıkan ve “birey”lerin grup içinde nasıl davranacaklarını belirleyen kural ve beklentilere verilen ad idi. Yine beyaz efendilerimiz bizi normalleştirmek için bize “İlahlık” ve “Rablik” taslıyorlardı. Yoksa “anormal” olmuş olacaktık ve dışlanacaktık. Ya da “insanlaşma aşamasını tamamlamamış maymunlar” olarak damgalanacaktık, tıpkı Darvin’in yaptığı gibi. “Norm” batılı efendilerimizin (!) bizim için, birey, toplum ve devletler ölçeğinde koyduğu “uyulması gerekli kural”lara verilen ad’dır." yorumunda bulundu.

Ensonhaber adlı operasyonel site ise yazıdaki bu ifadleri kırparak algı operasyonu yaptı.

DİLİPAK'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Yeni bir Gezi olaylarına karşı uyarınca saldırdı

Dilipak'ın yazısındaki asıl meselenin Koç ailesinin neden sporla bu kadar ilgilendiği olmasına rağmen, Ensonhaber'in konuyu sulandırarak farklı bir yere çekmesi maskesini düşürdü.

Koç'un kolay provoke edilebilecek bir “Holiganlar ordusu” kurma ihtimalini değerlendiren Dilipak, "Koçlar ne zaman, nereye yatırım yapacağını bilir. Vehbi Koç daha 1965’te Fetullah Gülen’le masaya oturmuş ve 17 Aralık’tan önce Türkçe Olimpiyatları’nın ana sponsoru olmuştu. Koçlar, hemen hemen bütün spor kulüplerinin sponsoru oldu. Özellikle futbol, Koç ailesinin “gizli ve derin aşkı”.. Bakın yarın, stadyumlardan başlayan Gezi benzeri bir kalkışma olursa ve Koç ben bu işten sorumlu değilim derse ben inanmam. Zarar eden ve hiç kimseye, hiçbir faydası olmayan bu iş, bir işadamını niye bu kadar ilgilendirir ve devlet nasıl bu işe bu kadar para yatırır, yatırım yapar, basın nasıl bu işe bu kadar zaman ve sayfa ayırır, borsa nasıl bu kadar zarar eden bu şirketlerin hisselerini “halka arz” eder. Bu sorulara akıllı uslu cevap verecek biri var mı?" uyarısında bulundu fakat Ensonhaber için haber değeri olarak görülmedi. Üstelik çirkin bir şekilde saldırdı.

Yahudi kadar olamadın pornocu Ensonhaber

Hafızlık öğrencilerini de hedef aldı

Hafızlık öğrencileri olan çocukları da hedef alan Ensonhaber, çocukların eğitim görmediği iddiasında bulunarak 28 Şubat zihniyetiyle hedef yaptı. Küçük hafızlık öğrencilerinin matematik bilemediği algısını oluşturmaya çalışan Ensonhaber, İslam'ı ve Kur'an'ı öğrenen çocukları rencide etti.

Demirtaş'ı sevimli gösterme yarışına Ensonhaber de katıldı

Vatandaşlar tepki gösterdi

Sözde haber sitesinin skandal operasyonuna sosyal medya üzerinden vatandaşlar tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Porno mu, haber sitesi mi?

İktidardan yana görünerek cebini dolduran ve 28 Şubat dönemindeki gibi dinini öğrenen çocuklara saldıran Ensonhaber adlı site, kadın vücudunu kullanmaktan ise çekinmiyor. İslam dinini öğrenen öğrencilere saldıran ve akaryakıt haberlerinde bile kadın vücudunu kullanan sözde haber sitesi, bugünkü otogaz haberinde de kadın vücuduyla prim yapmaya çalıştı.

İşte o bazı ahlaksız manşetler:

BAE'de medyadaki bir haberi veriş tarzı da kadın bedeni üzerinden oldu.