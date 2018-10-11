Dilipak: Her zaman desteklemek ya da eleştirmek zorunda değilim

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan yazarımız Abdurrahman Dilipak, son dönemdeki yazılarında eleştiri dozunu neden yükselttiğini açıkladı.

"Zaaflar varsa yerel seçimde seçmenin oy vermesi kolay olmayabilir"

"Bürokratik atamalar konusunda toplumda var olan hassasiyeti dile getirdim. Bir sözcü rolü oynuyorum." diyerek sözlerine başlayan Dilipak, yaklaşan yerel seçimleri işaret ederek, "Yerel yöneticilerde bir takım zaaflar varsa seçmenin oy vermesi o kadar kolay olmayabilir. Milletvekillerinde parti etkili fakat yerel yönetimlerde halk kişiye dikkat edecektir. Bu bağlamda ben atamalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir kişi ya da grup hakkında alerjik bir durum varsa bunu hesaba katmak gerekir"

"Politikacılar toplumun nabzını tutmalı. O kişi ya da grup hakkında bir alerjik durum varsa bunu hesaba katmak gerekir." görüşünü savunan Dilipak, "Halkın talepleri dikkate alınmalıdır. Siyaset vekalet müessesesidir. Siyasette denetim esastır. Ehliyet ve liyakat önemlidir. Biri işi biliyor ama ahlaki değerlerde zafiyet yaşıyorsa daha kötü götürür malı." dedi.

"Her zaman destek olmak ya da her zaman eleştirmek zorunda değilim"

Son dönemde iktidara yönelttiği eleştirilerin dikkat çekmesi konusunda da yorum yapan Dilipak, "Dün de eleştiriyordum. Biz farklılıklarımıza ramen barış içinde yaşamanın yolunu bulmalıyız. Her zaman destek olmak ya da her zaman eleştirmek zorunda değilim. Düşmanımın bile doğru mesajı varsa onu desteklemem gerekiyor. İşi de ehline vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakat bizim dinimizde imandan önce gelir." diye konuştu.

"Kaygılarım ulaşması gereken yere ulaşır"

Kaygılarının ilgili makamlara ulaştığını ifade eden Dilipak, "Benim kaygılarım ulaşması gereken yere ulaşır. Benim her kesimde dostlarım var. Ben hata da yapabilirim ama küfretmiyorum, hakaret etmiyorum. Benim hakkımda yazanların da küfredenler hariç hepsini Twitter'da retweetledim. Eleştirenlerle ilgili üzülmemeyi öğrendim hüzünlenirim" diye konuştu.

Dilipak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Eğer çalıyorsanız, haksızlık yapıyorsanız yeriniz cehennemin dibidir".