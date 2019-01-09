Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan harekete geçti: Yeniden üreteceğiz

Akit TV'de Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz'in hazırlayıp sunduğu, usta yazar Abdurrahman Dilipak'ın analizlerde bulunduğu Türkiye'nin gündem belirleyen programı Derin Gerçekler bir kez daha gündem belirledi. Kenevirin sanayimize ve çevremize vereceği katkıları Derin Gerçekler'in yayınlarında dile getirmesi, ses getirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu duruma kayıtsız kalmadı.

Keneviri yeniden üreteceğiz

Bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Hatırlıyorum, anacığım evde file dokurdu. Fileyle gider alışverişi yapardık, gelirdik. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zaman bunlar kenevirden yapılıyordu. Ülkemizde keneviri yok ettik. Kenevirden atlet, fanila dokunurdu. Çünkü teri emmesi çok farklı. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.'' açıklamalarında bulundu.

Kenevire sahip çıkan Dilipak'a soruşturma

Keneviri 'yeşil hazine' olarak değerlendiren Dilipak, Derin Gerçekler programında yaptığı açıklamalarla toplumu kenevir konusunda bilinçlendirmeye çalışmıştı. İnsanları tehdit ve şantajlarla sindirmeye çalışan Adnan Oktar Grubu bu yayınları mahkemeye delil olarak sunup, Dilipak hakkında soruşturma açılmasını sağlamıştı. Soruşturma sonucunda sadece beraat almayan Dilipak, davanın emsal teşkil etmesini de sağlamıştı.

Ağır cezada yargılanan profesörler var

Yaşanan gelişmeyle ilgili kendisine ulaştığımız usta yazar Abdurrahman Dilipak, Latif Bozdoğan'a konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 'Bugün gelinen noktada Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte iktidar kenevir konusunda sizin istediğiniz noktaya geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap veren Dilipak, ''Birileri aba altından sopa göstererek yıldırmaya çalıştı. İşin uyuşturucu boyutunu öne çıkartarak engellemeye çalıştılar. Yargı boyutunda takipsizlik kararı verildi. Araştırmalar devam ediyor ama ağır ceza mahkemesinde yargılanan araştırma görevlileri ve profesörler var. Bu arkadaşların da bir an önce bu baskıdan kurtulması gerek. Tekrar ARGE çalışmaları başlatılmalı'' dedi.

Erdoğan'a teşekkür etti

Kenevirin uyuşturucu kategorsindeki yeri yeniden gözden geçirilmelidir diyen Dilipak, ''İnşallah bu konuda iş adamları, hükümet ve sivil toplum örgütleri elinden geleni yapacaktır. Üretimi teşvik de edilmeli. Bu işlerin önündeki engeller de kaldırılmalı. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Burada engellemeye çalışanlar, aslında büyük bir hayra vesile olarak, kenevir üretiminin önünü açtılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Umarım bürokrasiye takılmaz.'' açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Vakti