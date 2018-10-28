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Dilinin cezasını çekiyor... Erdoğan için villa sattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, para bulmak için 500 bin TL'ye villasını sattı.

28 Ekim 2018 Pazar 10:59
Dilinin cezasını çekiyor... Erdoğan için villa sattı

Burhaniye’deki yazlık villasını 500 bin lira civarı bir paraya sattığı iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan gelen parayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettiği tazminat davası için kullanacağı belirtildi.

Söz konusu iddia Milliyet yazarı Talat Atilla'nın bugünkü köşesinde dile getirildi.

"Kemal bey bu konunun özel olduğunu söyledi"

Talat Atilla, “Kılıçdaroğlu Erdoğan’a tazminatı ödemek için evini sattı” başlıklı yazısında şunları ifade etti: 

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu soruların yanıtlarını sordum.

Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama...

Sınırları zorlayan ısrarımla...

“500 bin liraya sattığını öğrendim”

Burhaniye’deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim.

“İki gerekçeyle satmış”

Kılıçdaroğlu evini iki gerekçeyle elden çıkarmış.

BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek...

İKİ: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak...

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 10:59
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. tazminat cezası

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