Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti!
Düzce'de zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden 6 bin lira ele geçirildi.
Düzce'de bir dilencinin üzerinde 6 bin lira ele geçirildi.
Kentte devriye görevi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan B.T'yi takibe aldı.
Dilencinin üzerinden 6 bin lira çıktı
Yakalanarak zabıta karakoluna götürülen dilencinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 6 bin liraya el konuldu.
Dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uygulandı.