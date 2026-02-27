  • İSTANBUL
Dilencinin cebinden servet çıktı
Gündem

Dilencinin cebinden servet çıktı

Antalya Korkuteli’nde 66 yaşındaki dilencinin üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar çıktı.

Antalya Korkuteli'nde zabıta ekipleri tarafından yakalanan 66 yaşındaki dilencinin üzerinden 27 bin 356 lira ile 42 dolar çıktı.

Korkuteli Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar ederek toplumda rahatsızlığa neden olan dilencilere yönelik denetim yaptı. Çayırlı Camii önünde dilencilik yaptığı tespit edilen 66 yaşındaki G.Ö. yakalandı. Yapılan aramada G.Ö'nün üzerinden 27 bin 356 lira ve 42 dolar ele çıktı.

Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konulurken dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulandı.

