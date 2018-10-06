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Dilencilik yapan çocukları kurtarmak için ne yapıyoruz?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Dilenen çocukları gördüğünüzde yetkilileri bilgilendiriyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:59

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi de hemen her köşede karşılaştığımız dilenen çocuklar. Kar-kış demeden, duraklarda, meydanlarda gördüğümüz bu çocuklar için ne yapıyoruz? Onları dilendiren vicdansızların elinden çocuklarımızı nasıl kurtarabiliriz?

Akit Soruyor ekibi olarak bugün 'Küçük yaşta dilenen çocukları' gündeme getirmek amacıyla İstanbullulara mikrofon uzattık. Onlara 'Dilenen çocukları' gördüklerinde yetkililere bildirip bildirmediklerini sorduk. İşte aldığımız yanıtlar:

Ali İ.:

-"Aslında müracaat etmek lazım. Tahminen İBB'ye müracaat etmeliyiz. Bu devletin düzgün olması için ortalığı düzene sokmamız lazım."

Osman O:

- "Bir başvurum olmadı ama ben rahatsız oluyorum. O yaştaki çocuğun okulda olması lazımken dileniyor."

Ferhat K:

- "Hayır bir başvurum olmadı. Tabi bunun devlet eliyle yapılması gerekiyor. Şimdi bizim gözlemlerimizle olacak şeyler değildir bunlar. Devlet bunları tespit etmeli."

Sibel Ç:

- "Başvuruda bulunmadım. Vaktim olmuyor, üniversite öğrencisiyim. Onlar için nereye başvuracağımı da bilmiyorum. Karşılaşıyorum her yerde. Metrobüs duraklarında, köprülerin üstlerinde."

Ayşe Z:

- "Onların bir ailesinin olduğunu düşünüyorum. Bence bunu onlara zorla yaptırıyorlar. Kendileri de böyle olmak istemezler. Haklısınız. Başvurmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonra görürsem başvuracağım."

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 12:59
  1. İstanbul
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