Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden

TBMM (AA) - İSMAİL ÇİMEN - TBMM Dilekçe Komisyonuna son 1,5 yıl içinde 8 bin 714 dilekçe sunuldu.



TBMM Dilekçe Komisyonu, 24 Şubat 2019 ile 28 Temmuz 2020 arasındaki faaliyetlerine ilişkin rapor hazırladı.

Rapora göre, komisyona söz konusu tarihler arasında 8 bin 714 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 2 bin 474 olurken, erkekler 6 bin 164 dilekçe gönderdi. Diğer dilekçeler ise tüzel kişiler adına komisyona yollandı. Şahsi imzalı dilekçe sayısı 6 bin 242 olurken, geri kalan dilekçeler ise toplu imzalarla oluşturuldu. Toplu imzalarla birlikte, dilekçe komisyonuna toplam 69 bin 424 bin kişi ulaştı.



Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken, daha çok elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların 7 bin 53'ü elektronik posta, 1108'i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti. Başvuruların yüzde 77,94'ü e-dilekçe üzerinden, yüzde 12,72'si posta yoluyla, yüzde 3'ü e-devlet aracılığıyla, 6,34'ü ise elden yapıldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 23 toplantıda, 7 bin 735 dilekçe hakkında 3 bin 921 karar aldı. 737 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı.



- En fazla başvuru İstanbul'dan



Başvurular en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir'den, en az ise Bayburt, Iğdır ve Tunceli'den geldi. Komisyona yurt dışından da 45 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 17'si Almanya'dan gerçekleşti. Almanya dışında Avusturya'dan 6, Hollanda'dan da 5 başvuru gönderildi.

26. Yasama döneminde de en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gerçekleşmişti.

Başvurular ağırlıklı olarak, adalet, güvenlik, özgürlük, hak talepleri ile personel işlemleri hakkında oldu.

Öte yandan komisyonda bu dönemde, 1 Genel Kurul toplantısı, 12 alt komisyon toplantısı, 3 yerinde inceleme ve 20 Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı, bu çerçevede Başkanlık Divanı toplantıları hariç 28,5 saat çalışıldı.



