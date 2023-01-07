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Gündem Dilek Sabancı'dan olay çıkış! Sen bizimle kafa mı buluyorsun hanım abla?
Gündem

Dilek Sabancı'dan olay çıkış! Sen bizimle kafa mı buluyorsun hanım abla?

Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, katıldığı bir yayında "Bir insan için ne kadar para gerekli?" sorusuna "Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız" yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 12:41:00 -
Dilek Sabancı'dan olay çıkış! Sen bizimle kafa mı buluyorsun hanım abla?

2004 yılında hayatını kaybeden iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı, bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Dilek Sabancı, Radyo Sputnik’te yayınlanan 'Meliha Okur’la Anlat Bana' programının konuğu oldu.

"50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız"

Okur’un "Bir insan için ne kadar para gerekli?" sorusuna yanıt veren Sabancı, “Milyar dolarlar değil yani milyon dolarlar da yetebilir” dedi. İnsanların nasıl şartlarda rahat yaşayabileceğini anlatan Sabancı, şunları söyledi:

"İnsanın iyi bir evi olması, arabası olması, rahat yaşayabileceği bir parası olması ama bu para bana göre milyar dolarlar değil. Milyon dolarlar da yetebilir veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilecek. 50 milyon ile 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız ama bence de 50-100 milyon dolara değil de daha düşük rakamlarla daha çok mutlu olabilmek daha büyük başarı. İyi bir işiniz olsun, eviniz olsun, arabanız olsun, hastalandığınızda hastaneye gidecek paranız olsun, denize merakınız varsa tekneniz olsun, başka insan ne ister ki? Steve Jobs hayatı boyunca para kazandığını ama dostlarıyla, sevdikleriyle paylaşamadığını ve paranın kanseri yenemediğini söylüyor. Bugünkü aklım olsa çevreme daha çok önem veririm diyor, bu çok büyük bir laf."

 

 

 

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