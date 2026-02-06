Fuji festivali iptal: Turist akını çevreyi vurdu

Japonya, turist sayısındaki artış ve kötü davranışlara ilişkin endişeleri gerekçe göstererek Fuji Dağı yakınlarındaki ünlü kiraz çiçeği festivalini iptal etti.

Yaklaşık on yıldır Arakurayama Sengen Parkı’nda düzenlenen yıllık etkinlik, manzarası, sahne gösterileri ve yerel lezzetler satan tezgahlarıyla her yıl 200 bine yakın ziyaretçi çekiyordu.

Zayıf yenin, tarihsel olarak pahalı olan bu destinasyona seyahatçileri çekmesi nedeniyle, bu yıl ziyaretçi sayısında rekor kırılması bekleniyordu.

Bu karar, Fuji Dağı yetkililerinin kalabalığı sınırlamak için çeşitli düzenlemeler getirmesinin ardından geldi.

TURİST DAVRANIŞLARININ ETKİSİ

Fujiyoshida kenti yetkilileri, 3 Şubat’ta sakura festivalinin iptal edildiğini duyurdu.

Çiçeklenme mevsiminde, turistler, kiraz çiçekleriyle çerçevelenen Japonya’nın simge dağına, ön planda beş katlı Chureito Pagodası ile birlikte bakmak için Arakurayama Sengen Parkı’ndaki seyir terasına akın ediyor.

Belediye, trafik sıkışıklığı, bölge sakinlerinin günlük yaşamının aksaması ve etrafa çöp atılması gibi sorunların son yıllarda giderek arttığını bildirdi.

Straits Times’ın haberine göre, izinsiz mülke girme, tuvaleti kullanmak için çevredeki evlere izinsiz girme ve hatta özel bahçelere tuvaletini yapma vakaları yaşandı.

Parkı çevreleyen sokaklarda, turist kalabalıkları tarafından okul çocuklarının kaldırımdan itildiğine dair haberler üzerine aileler güvenlik endişelerini dile getirdi.

Zayıflayan yen para birimi ile birlikte turistlerin ülkeye akın etmesi ve sosyal medyanın viral fotoğraf fırsatları yaratmasıyla, ziyaretçi sayısında patlama yaşamıştı.

Belediye Başkanı Shigeru Horiuchi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Fujiyoshida kenti için Fuji Dağı sadece bir turistik cazibe merkezi değil; yaşam biçimimizin ta kendisi,” dedi.

“Ancak, güzel manzaranın ardında sakin yaşamları ve onurları tehdit edilen sakinlerimizin içinde bulunduğu gerçek durum karşısında güçlü bir kriz duygusu hissediyorum.”

VİRAL FUJİ DAĞI FOTOĞRAFI İÇİN ÜÇ SAAT SÜREN KUYRUK

Festivalin iptal edilmesine rağmen, kent sakura mevsiminde yine de ziyaretçi akını bekliyor.

Yetkililer, güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesi ve seyyar tuvaletlerin kurulması gibi güvenlik ve hijyen önlemleri aldı.

Turistlerin toplu taşıma kullanmaları, özel mülklere ve yerleşim alanlarına girmekten kaçınmaları ve izinsiz fotoğraflar çekmemeleri konusunda teşvik edilecekleri belirtildi.

Arakurayama Sengen Parkı’ndaki seyir terasının ise yine son derece kalabalık olması, bekleme sürelerinin üç saate kadar çıkması bekleniyor.

FUJİ DAĞI’NIN AŞIRI TURİZME KARŞI MÜCADELESİ

Japonya’nın en yüksek dağı, aşırı turizmle başa çıkmakta zorlanıyor. Ziyaretçi sayısındaki dramatik artış, çevre kirliliğine ve güvenlik endişelerine yol açıyor.

Geçen yaz, Fuji Dağı’na dört ana rotasından herhangi birini kullanarak tırmanan dağcılara ücret getirildi.

UNESCO Dünya Mirası alanındaki tırmanış faaliyetlerini denetleyen Yamanashi Eyalet Hükümeti, yoğun sezon için 4 bin yen (24,70 euro) tutarında giriş ücreti getirdi.

Dağın temiz tutulmasına ve çevresinin korunmasına yardımcı olmak için yetkililer, en popüler rota olan Yoshida parkurunda daha önce bir ücret ve günde 4 bin kişiyle sınırlı bir ziyaretçi kotası uygulamaya koymuştu.

Geçen yıl yakınlardaki bir kasabada aşırı turizmi dizginlemek için getirilen bir başka önlem de etkili oldu.

Fujikawaguchiko, turist kalabalıklarından o kadar bunaldı ki, ziyaretçilerin görmek için geldiği manzaranın, yani Fuji Dağı’nın önüne koca bir çit çekti.

20 metre uzunluğunda ve 2,5 metre yüksekliğindeki, siyah bir ağla kaplı bu çit; etrafa çöp atma, yoğun trafikte tehlikeli biçimde karşıdan karşıya geçme, trafik ışıklarını hiçe sayma ve özel mülklere izinsiz girme olaylarının ardından, simge yapıyı arka plana alarak selfie çekmek isteyen turistleri engelledi.

Ağustos ayında bir tayfun beklentisi nedeniyle tedbir olarak bariyer kaldırıldı, ancak ziyaretçi sayısını halihazırda etkili bir şekilde azaltmış olduğu için yetkililer yeniden kurmamaya karar verdi.

Ancak, turistlerin yeniden büyük sayılarda gelmesi halinde bariyerin tekrar kurulabileceği uyarısında bulundular.