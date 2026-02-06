Usta şoförlerin bile haberi yok! İşte arabanızda yıllardır gözünüzün önünde duran ama bilmediğiniz 10 gizli özellik

HD Radyo, yirmi yıldır piyasada ve yayın ses kalitesini iyileştirmek için çoğu yeni araçta standart bir özellik olarak yer alıyor. Ancak aynı zamanda caz ve klasik müzik gibi niş müzik türleri için alternatif programlar sunan ve sanatçı adlarını, şarkı başlıklarını ve albüm kapaklarını gösteren bitişik frekanslarda alt istasyonlar da içeriyor. Ayrıca şarkıları işaretlemeye ve hatta abonelik gerektirmeden gerçek zamanlı trafik ve hava durumu bilgileri sağlamaya olanak tanıyor. Araç kullanım kılavuzlarında sıkça rastladığımız gizli özelliklerden biri, otomobil üreticilerinin tasarladığı ancak bazı sahiplerinin farkında olmadığı akıllı saklama bölmeleridir. Üretimi durdurulan Dodge Journey'de ön yolcu koltuğunun minderinin altında bir saklama bölmesi bulunuyordu ve Hyundai Santa Cruz'da arka koltuklar yukarı doğru katlanarak daha fazla saklama alanı için çıkarılabilen bir bölmeyi ortaya çıkarıyor. Mevcut Toyota Tacoma ve 4Runner'da, sürücü kapısı açıkken gösterge panelinin sol kısmından sökülebilen bir kapak bulunuyor. Bazı GM araçlarının ekranları, büyük saklama bölmelerini ve kutularını ortaya çıkarmak için motorlu olarak tasarlanmıştır. Çoğu çift kabinli ve uzatılmış kabinli pikapta, katlanabilir arka koltukların altında geniş saklama alanları vardır. Belki de en iyi (ama çok da gizli olmayan) örnek, Rivian R1T pikapta aracın genişliği boyunca uzanan ve kapıların kasa veya tavan bagajına erişim için basamak görevi gördüğü eşya tünelidir.