Usta şoförlerin bile haberi yok! İşte arabanızda yıllardır gözünüzün önünde duran ama bilmediğiniz 10 gizli özellik

Karşıdan gelen bir aracın farları algılandığında diğer sürücüyü kör etmemek için uzun farları otomatik olarak kısa fara çeviren ve geçtikten sonra tekrar uzun farları açan bu özellik, son on yılda birçok araçta yaygınlaştı. Benzer şekilde, birçok araba anahtarlığı, sürücülerin aşina olduğu kapıları kilitleme/açma, bagajı açma ve kalabalık bir otoparkta aracı bulmaya yardımcı olmak için farları yakıp söndürme gibi çok çeşitli uzaktan işlevleri yerine getirebilir. Ancak bazı anahtarlıklar, sıcak bir yaz gününde iç mekanı havalandırmak için araca yaklaşırken camları indirmek veya sunroof'u açmak için de kullanılabilir. Ve elbette, anahtarlıktan uzaktan çalıştırma, aracın motorunu çalıştırabilir ve klimayı etkinleştirerek soğuk bir sabah iç mekanı sıcacık veya sıcak bir günde serinletebilir ve hatta ısıtmalı ve soğutmalı koltukları etkinleştirebilir. Bu, aracınızın anahtarlığının neler yapabileceğini görmek için "kullanım kılavuzunu okuma" anıdır.