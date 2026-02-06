Vücutta mikroplara karşı deprem etkisi yapan ceviz suyunun faydalarını duyunca şaşıracaksınız...

Bazı bitkiler ve bitkisel içecekler hastalıkların tedavi sürecinde kişilerin iyileşmesini destekleyici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda bitkilerden hazırlanan çaylar ve yağlar da kişi sağlığını büyük ölçüde etkiler. Ceviz bir meyve türü olarak kabul ediliyor olsa da ceviz suyu bitkisel bir içecek olarak bilinir.