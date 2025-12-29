  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı

Togg, T10F ve T10X almak için son şans! Aralık kampanyası bitiyor

Camiada yasa dışı bahis neşteri! Futbol dünyasını sarsan soruşturmada beklenen gelişme

2025 yılının kelimesi belli oldu

Dezenformasyon tezgahına geçit yok! DMM'den Yalova operasyonu açıklaması

Fatih’te Dikkat Çeken Afiş: "1000 yıllık nizamı savunan mı haindir, 100 yıl evvel dedelerimizin kanını akıtanlara özenip ağaç süsleyenler mi?"

Seküler yobazların çocukları çukurda!

Hangi ara bu kadar yabancılaştık! "Teşekkür ederim Noel Baba" diyen Türk çocukları: Kültürel erozyon hat safhada

İşkembeden fetva veren CHP tayfasına bakmayın! Piyango haram

Uzak Doğu’da sular ısınıyor! Çin, Tayvan çevresini kuşatan askeri tatbikata başladı
Gündem Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç
Gündem

Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen ve ahlaksızlığını böyle savundu: Millet aç aç

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Dilek Kaya İmamoğlu, Adıyaman’da katıldığı açılışta çekilen halayda elini tutmak isteyen kişinin başörtülü olduğunu görünce elini kaçıran Gülben Ergen’in terbiyesizliğine tuhaf sözlerle sahip çıkmaya çalıştı. Gülben Ergen’in ahlaksız tavrını bir sorun olarak görmeyen İmamoğlu, “Sorun arıyorsanız ülkemde yönetim sorunu vardır. Halkın geçim sorunu vardır” dedi. İmamoğlu'nun sözleri, her yolsuzluğu ve arsızlığı 'millet aç aç' yalanıyla savunmaya çalışan diğer CHP'lileri hatırlattı.

Başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin, 60'ıncı anaokulu açılışını Adıyaman'da yapan Gülben Ergen, açılıştaki çekilen halayda elini tutmak isteyen kişinin başörtülü olduğunu görünce elini kaçırıp arkasını dönerek halaya devam etmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülere yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu tuhaf sözlerle sahip çıkmaya kalktı.

Başörtülü bir kadına yapılan terbiyesizlikte herhangi bir sorun görmeyen İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

BAŞÖRTÜLÜ BAŞÖRTÜSÜZ AYRIMI YAPAMAZSINIZ

Linç kültürüyle, manipülasyonla, algı yaratmayla kadınlara uygulanan şiddete artık son verilmelidir. Gülben Ergen’e yönelik son günlerde gerçekleştirilen saldırı ülkemizde kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil ve uygulamalarla kadınlar üzerinden hala nasıl siyaset yapılmaya çalışıldığını gösteriyor. Kadın kadındır. Başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapamazsınız.

Kadına, başörtüye en büyük hakareti bu ayrıştırıcı dil yapıyor. Kadın üzerinden, kadınların giyimi, bedeni üzerinden, başörtü üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın!

Gerçek sorunlara gözlerinizi kapamaktan vazgeçin.

HALKIN GEÇİM SORUNU VAR

Gençlerin gelecek kaygısı vardır. Halkın geçim sorunu vardır. Ülkemizin gerçek dertlerini görün.

Sorun arıyorsanız, canım ülkemde yönetim sorunu vardır! Cumhuriyetin ve sosyal devlet anlayışının temsilcisi olanlar; insan haklarını, insan yaşamını, adaleti, eşitliği gözeterek sorumluluklarını yerine getirdiğinde gerçek sorunlarımız çözülebilir ve işte o zaman ülkemizin tüm vatandaşları için huzurlu, adil, eşit ve özgür yarınlar gelir.”

İmamoğlu’nun sözlerinden başörtülü bir kadına yapılan terbiyesizliği sorun etmediği anlaşılırken . “Başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapamazsınız. Kadına, başörtüye en büyük hakareti bu ayrıştırıcı dil yapıyor. Kadın üzerinden, kadınların giyimi, bedeni üzerinden, başörtü üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın!” sözlerini ise Gülben Ergen’e söylemesi gerekirken, terbiyesizliği eleştirenlere yöneltmesi de tuhaf karşılandı.

Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı
Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı

Sosyal Medya

Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı

Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok
Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

Gündem

Başörtülünün elini bırakıp ısrarla tutmadı! Gülben Ergen’den cevap var izah yok

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !
Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

Gündem

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adanalı Sadık

Senin başörtüsü ile ne işin var o din düşmanlarının içinde ???
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23