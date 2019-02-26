Dilde yara neden olur? Dil yarası nasıl geçer?

Çoğumuzun hayatında en az 1 kere yaşamış olduğu dil yarası bazen çok önemsizken, bazen ise tehlikeli olabilir. Oldukça rahatsız eden dil yarası aslında ciddi sorunların habercisi olabilir. Peki dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer?

Dilde yara neden olur?

Farklı hastalıkların kendini belli etmede bir araç olarak oluşturduğu, yani aslında tek başına bir hastalık olmayıp bir semptom olan dil yarası nedenleri arasında farklı maddeler yer almaktadır. Bazen dilde ısırma sonucunda oluşan mikro yırtıklar ya da diş çürükleri gibi basit nedenlerle bazen de ağız için kanseri ya da enfeksiyonu gibi ciddi nedenlerle yara çıktığı görülür. Durumun nedeninin tespiti ardından önemli bir sorun olduğundan bu yaralar için acil tıbbi müdahale gerekmektedir.

Dilde mantar, bakteri ya da virüslerin yol açtığı enfeksiyonlar karşısında yara çıkması oldukça sık karşılaşılan ve dilin kendi yapısı gereği yatkın olduğu bir durumdur. Dilde enfeksiyon yalnızca yarayla değil, renk değişimi, şişlik ve acı duyma gibi belirtilerle birlikte kendini gösterir.

Sürekli olarak baharatlı yiyecekler tüketmek

Tütün ve alkol kullanmak

Fazla sıcak ya da fazla soğuk yiyecek içecekler tüketmek

Dil yarası nasıl tedavi edilir?

Dil ve ağız yaraları fizyolojik etkenlere bağlı gelişmiş ise temiz ağız bakımı, düzenli diş fırçalama ve gargaralar ile kendiliğinden 5-6 gün içinde iyileşebilir.

Yine ağız ve dil yaraları için doktorun önerdiği ağız gargaraları, ağız bakım suları kullanılabilir. Dilde ve ağızda yara oluşumuna altta yatan bir hastalık veya vitamin eksikiliği gibi durumlar sebep olmuş ise bu durumda altta yatan nedenin bulunması ve nedene yönelik tedaviler gerekir.

Dil ve ağız içindeki yaralar evde alınabilecek önlemler ile geçmiyor ve sürekli tekrarlama özelliği gösteriyor ise diş doktoruna, dermatoloji doktoruna, romatoloji doktoruna ya da KBB doktoruna gitmek ve altta yatan nedene yönelik araştırmaların yapılması ve sebebe göre tedavi edilmesi gerekir.