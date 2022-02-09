Dilde siyah leke nedir, neden oluşur? Dilde siyah leke tedavisi

Dilde siyah leke neden oluşur?

Dildeki kararma: kastan oluşan bir organdır ve mukoza ile kaplıdır. Dilin üst yüzeyinde papilla denilen minik minik çıkıntılar bulunur. Bu çıkıntılar büyüdüğünde ve dilde ölü hücreler biriktiğinde, zamanla dilde siyahlaşmalar, siyah noktalar, siyah lekeler meydana gelebilir.

Dilde siyah leke oluşma nedenleri?

Hiperpigmentasyon, dilde görülen siyah lekelerin en çok görülme nedenidir. Diğer yandan ağızda var olan bir tümör siyah lekelerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Genel olarak doğum sonrasın oluşan ve daha sonrasında dikkati çeken lekelerdir. Yapısal bozukluklar nedeni ile dilde siyah lekeler oluşabilir.

Dilde siyah leke veya kıllı dil; alkol tüketimi, devamlı yumuşak gıdalarla beslenme, kötü ağız hijyeni, ağızda mantar enfeksiyonu, ağız kuruluğu (xerostomia) ya da tütün çiğneme ve sigaradan kaynaklanan dil hastalıklarındandır. Dil yüzeyinde mantar büyümesi de bu siyah lekelere neden olabilir.

Dildeki siyah noktalar için doğal çareler

İyi ağız hijyeni

İyi ağız hijyeni ağzın genel sağlığı için önemlidir ve dil üzerindeki siyah lekelerin giderilmesine yardımcı olabilir. Diş fırçalama, dil kazıyıcı ile dil temizliği ve gargara kullanarak günde iki kez bu lekelerin önlenmesi ve tedavisinde başarılı olabilirsiniz.

Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı

Meyve ve sebze açısından zengin bir beslenme, günde 2 lt su içmek sağlıklı bir ağız için önemlidir.

Ananas yiyin

8-10 gün boyunca günde 2 kez küçük ananas parçalarını emme, ananası 40 saniyede dilde tutma, dildeki siyah noktaların kaybolması için yardımcı olabilir.