Dilber Ay kimdir nereli ve kaç yaşında? Dilber Ay neden öldü?

Dilber Ay, akşam saatlerinde kalp krizi geçirmesi sonucu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ses sanatçısı Dilber Ay, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dilber Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Peki Dilber Ay kimdir? Dilber Ay nereli ve kaç yaşında?

Dilber Ay, 1956'da Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Katıldığı ses yarışmasıyla sahne dünyasına adım atan Ay, çok sayıda albüm çıkarttı.

"Hacı Ağa", "Zorunda mıyım?", "Gelmezsen gelme" gibi eserlerle tanınan sanatçı, "Kadere Mahkumlar" televizyon programıyla geniş kitlelere ulaştı. Oyunculuk yeteneğine de sahip olan Ay, rol aldığı "Beynelmilel" sinema filmiyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde "En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülüne değer görüldü. Ay, "Hayat Sana Güzel" ve "Yol Arkadaşım 2" sinema filimlerinde de rol aldı.