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Gündem

’Dilbar’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

256 milyon dolar değerindeki Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 11:13:00 -

13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın 3’üncü, dünyanın ise 71’inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’un 256 milyon dolar değerindeki yatı İstanbul Boğazı’ndan geçti.

’Güzel Kızı’ anlamına gelen ‘Dilbar’ isimli 156 metre uzunluğundaki süper yatta 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80’den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, misafirlerin ağırlanabildiği 20 lüks süitte bulunuyor.

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