  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Dilay Kemer kimdir nerelidir? Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in hastalığı neydi?
Biyografi

Dilay Kemer kimdir nerelidir? Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in hastalığı neydi?

Dilay Kemer’den üzücü haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in iyileşmesi için ilik nakli yapıldı. Tedavisi süren Dilay Kemer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Dilay Kemer kimdir nerelidir?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:09:00 - 2020-10-30 09:31:09
Dilay Kemer kimdir nerelidir? Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in hastalığı neydi?

FB TV spikeri Dilay Kemer kanser tedavisi görüyordu. Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Dilay Kemer kimdir, kaç yaşındaydı?

Dilay Kemer Kimdir?

Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Lisans eğitimi için İstanbul’da gelen Dilay Kemer, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Bir reklam ajansında staja başlayan Dilay Kemer, Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimini almaya başladı. Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
Erdoğan ve Macron arasındaki gerginlik sonrası İngiliz basınının analizi gündem oldu
Siyaset

Erdoğan ve Macron arasındaki gerginlik sonrası İngiliz basınının analizi gündem oldu

Financial Times’ta David Gardner imzasıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ..
Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi
Gündem

Fransa’nın skandalı sonrası harekete geçildi! Pierre Loti için yeni isim teklifi

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İslam’a ve Hz. Muhammed’e yapılan saldırılar sonrası İstanbul Eyüp’te bulunan Fransız Pierre Loti ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay