Dilay Kemer kimdir nerelidir? Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in hastalığı neydi?
Dilay Kemer’den üzücü haber geldi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in iyileşmesi için ilik nakli yapıldı. Tedavisi süren Dilay Kemer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki Dilay Kemer kimdir nerelidir?
FB TV spikeri Dilay Kemer kanser tedavisi görüyordu. Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer’in hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Dilay Kemer kimdir, kaç yaşındaydı?
Dilay Kemer Kimdir?
Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da doğdu. Lisans eğitimi için İstanbul’da gelen Dilay Kemer, lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Bir reklam ajansında staja başlayan Dilay Kemer, Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimini almaya başladı. Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.