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Gündem Dilan ve Engin Polat tutuklandı
Gündem

Dilan ve Engin Polat tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-05 05:22:00 -
Dilan ve Engin Polat tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı. Geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı. Dün akşam saat 17.20’de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45’de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Saat 20.40 sıralarında başlayan ifade işlemleri yaklaşık 6 saat sürdü. İfadesi alınmak üzere duruşma salonuna giren Dilan Polat’ın fenalaştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Oğlum sana kim bakacak
Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kararın ardından Dilan Polat, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdı.

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