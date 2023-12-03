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Gündem Dilan Polat'ın “Enerji” şarkısına 9/8 lik Roman uyarlama! Birde böyle dinleyin! “Bu nasıl sinerji, dolarları kaptırdım oldun dilenci”
Gündem

Dilan Polat'ın “Enerji” şarkısına 9/8 lik Roman uyarlama! Birde böyle dinleyin! “Bu nasıl sinerji, dolarları kaptırdım oldun dilenci”

Yeniakit Publisher
2023-12-03 13:04:00 -

Edirneli sokak sanatçıları son günlerde gündem den düşmeyen Engin Dilan Polat çiftinin yaşadıklarına mizahi boyut kazandırdı.

Edirneli sokak sanatçıları, enerji şarkısının içeriğini değiştirerek “oldun dilenci “ isimli şarkı yaptı.
Edirneli sokak sanatçıları Aşkım Yeşilli ve Caner Sürçememiş Edirnenin en kalabalık caddesi olan Saraçlar Caddesinde güncel şarkılar eşliğinde misafirleri eğlendirerek geçimlerini sağlıyorlar.

Dinleyenler oynamaktan kendilerini alıkoyamıyor

Sokak sanatçılarının “paralar bitti oldun dilenci” diyerek mesaj verdikleri enerji şarkısına Roman havasının sözlerinde ise, “Bu nasıl sinerji, dolarları kaptırdın oldun dilenci. Kara para , kara para Engin“ yer aldı.
Pandemi döneminde de farklı şarkılar yaptığını belirten Aşkım Yeşilli, amaçlarının gündemde bulunan olaylara 9/ 8 lik şarkılar eşliğinde söylemek olduğunu belirtti. Yeşilli, “Gündemde olan enerji şarkısına doğal bir doğaçlama yaparak Roman parçası haline getirdim. Niyetimiz kimseyi üzmek kesinlikle değildir. İyi de tuttu. Allah herkesin yolunu açık etlesin“ dedi.
Şarkılara eşlik eden vatandaşlar ise bir yandan hem eğlendiler ve bahşiş atmayı da unutmadılar.

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