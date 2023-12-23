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Gündem Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları hakkında şok karar!
Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları hakkında şok karar!

Yeniakit Publisher
2023-12-23 17:11:00 -
Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları hakkında şok karar!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç örgütü kurma ve yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından Polat çifti soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Polat çiftinin el konulan lüks araçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları polis arabası oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç örgütü kurma ve yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından Polat çifti soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Polat çiftinin el konulan lüks araçlarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat ve Engin Polat'ın lüks araçları polis arabası oldu.

Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç örgütü kurma, yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle tutuklu olarak yargılandığı dava sürüyor.

Polat çiftinin son model lüks araçları dahil tüm mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Polat çiftinin lüks araçları yediemin otoparkına ardından da TMSF'nin otoparkına çekilmişti. Polat çiftinin lüks araçları ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ATV'nin haberine göre kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın 30 lüks arabası İstanbul Emniyet Müdürlüğü envanterine girdi.
Polat çiftinin son model lüks araçları artık polis arabası olarak hizmet verecek.

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