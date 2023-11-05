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Gündem Dilan Polat ifadesi alınırken baygınlık geçirdi
Gündem

Dilan Polat ifadesi alınırken baygınlık geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-05 01:41:00 -
Dilan Polat ifadesi alınırken baygınlık geçirdi

Dilan Polat sulh ceza hakimliğinde ifade verdiği esnada baygınlık geçirdi. Koridora çıkarılan Dilan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin ifadeleri yaklaşık 4 saat sürdü. Savcılık ifadelerinin ardında 16 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinde şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar 7 şüphelinin ifadesi tamamlandı. Engin Polat’ın ifadesi devam ediyor.

Baygınlık geçirdi

Dilan Polat ifadesi alındığı esnada baygınlık geçirdi. Sulh ceza hakimliğini koridoruna çıkarılan Polat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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