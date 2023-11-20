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Sosyal Medya Dilan Polat hakkında neden ağız değiştirdiler? Sosyal medya bu gazetecileri konuşuyor!
Sosyal Medya

Dilan Polat hakkında neden ağız değiştirdiler? Sosyal medya bu gazetecileri konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 14:14:00 - 2023-11-20 14:16:30

Daha düne kadar Dilan Polat aleyhine açıklamalarıyla tanınan ve soruşturmaya dair bilgileri aktaran gazeteci Emrullah Erdinç, katıldığı 2. Sayfa isimli magazin programının sunucularıyla birlikte Polat’ı yere göğe sığdıramadı!..

 yeniakit.com.tr 

Magazin basını Dilan Polat konusunda anlaşmış gibi birden ağız değiştirdi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine dair daha düne kadar fazla bilinmeyen bilgileri aktaran ve çiftin aleyhine konuşan Emrullah Erdinç isimli gazeteci, birden Dilan Polat’ı övmeye başladı.

TV8’de yayınlanan ”Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” isimli magazin programına katılan Erdinç, Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımlarına baktığını, kendisini çok samimi bulduğunu, içten bir insan olduğunu ve serbest kaldıktan sonra kaldığı yerden devam etmesini istediğini söyledi.

Erdinç’in sözlerinin ardından programın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel de benzer ifadeler kullandı. Polat çiftinin “başarısının” sırrının Engin Polat değil, Dilan Polat olduğunu ve 7 milyon takipçiye ulaşmanın zor bir şey olduğunu söyleyen Müge Dağıstanlı ağızları açık bıraktı.

Ortada kara para aklama suçlaması ve bu kapsamda tutuklanan insanlar varken, daha düne kadar aleyhlerinde konuşan isimlerin birden övmeye başlamaları, Dilan Polat’ın yakında serbest kalacağını da ima etmeleri hayretle karşılandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada vatandaşlar Emrullah Erdinç’e tepki gösterirken, programın sunucularının da birkaç gündür Dilan Polat hakkında daha ılımlı yorumlar yapmaları kafalarda soru işaretleri bıraktı.

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