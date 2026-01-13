Konkordato ilanı usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinde bulunan Erdemler Metal Nakliye İnşaat Limited Şirketihakkında kritik bir karara imza attı. Mahkeme, şirketin konkordato başvurusunu reddederek iflasına hükmetti. Karar, son dönemde artan konkordato başvuruları ve denetim süreçlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Binlerce Konkordato Bildirilmedi

Konkordato süreçleri, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde yürütülüyor. Borçlarını ödeyemeyen ya da ödeme riski altındaki şirketler, iflastan kaçınmak için konkordato talep edebiliyor. Ancak Kamu Gözetimi Kurumu’nun (KGK) yaptığı incelemeler, sistemde ciddi aksaklıklar olduğunu ortaya koydu.

Adalet Bakanlığı verilerine göre 2021-2025 döneminde 5 bin 293 konkordato talebi yapılırken, bunların yalnızca 2 bin 83’ü KGK’ye bildirildi. Bildirilen denetimlerin yüzde 87’sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapılması, konkordato işlerinin dar bir çevrede yoğunlaştığını gözler önüne serdi.

1 Haftada Rapor, 82 Milyon Lira Ceza

KGK incelemelerinde, bazı konkordato raporlarının 1 ila 7 gün gibi olağan dışı kısa sürelerde hazırlandığı, 5 bin – 10 bin lira gibi düşük bedellerle sözleşmeler yapıldığı ve yeterli denetim kanıtı toplanmadan rapor düzenlendiği tespit edildi.

Bu tespitler sonrası KGK, 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet iznini iptal etti. Ayrıca 14 denetim kuruluşuna toplam 82 milyon 119 bin 151 lira idari para cezası uygulandı. Bazı denetçilerin yetkileri askıya alınırken, uyarı yaptırımları da devreye sokuldu.

Yeni Dönem: Yetkiler Sınırlandı

Yaşanan usulsüzlüklerin ardından KGK, konkordato denetimlerine ilişkin idari düzenlemeleri sıkılaştırdı. Buna göre konkordato denetimleri yalnızca yetkili kuruluşlarca yapılabilecek. Faaliyet izni iptal edilen kuruluşların ortak ve yöneticileri 3 yıl boyunca konkordato işi üstlenemeyecek. Ayrıca denetim kuruluşlarının konkordato yetkisi alabilmesi için en az 3 yıl aktif denetim faaliyeti yürütmüş olması şartı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konkordato sisteminin suistimal edilmesine karşı kararlılık mesajı vererek, “Konkordato müessesini istismar eden firmalar ve aracılar için cezaları ağırlaştırıyoruz. Adalet Bakanlığımızla ortak çalışıyoruz. Amaç, sistemi sağlıklı işletmek ve gerçekten zor durumdaki şirketlerin iflastan kurtulmasını sağlamak” dedi.

KGK’nin konkordato raporlarına yönelik incelemeleri ise devam ediyor.