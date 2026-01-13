  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güllü'nün oğlu ağzına geleni söyledi: 'Siz bu işe bulaşmayın' Tozlu atölyenin kadın ustası: Öğretmenliği bıraktı, marangoz oldu Oyuncu Ufuk Özkan'dan kötü haber! Durum bu kez ciddi İstanbul Valiliği verileri paylaştı: Suçlulara nefes aldırılmadı Bölgede gerilim tırmandı! Füze saldırıları saatlerce sürdü Kakao fiyatları düştükçe düşüyor! Şehir beyaza büründü: Yüksek kesimlerde hayat durma noktasına geldi
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

İphone'un bütçe dostu yeni modeli 17e'nin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.

#1
Foto - Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple'ın bütçe dostu kategorisindeki yeni temsilcisi olması beklenen iPhone 17e modelinin önümüzdeki ay piyasaya sürüleceği konuşuluyor. Cihazın, iPhone 17 serisinde de kullanılan Apple'ın güçlü A19 işlemcisiyle geleceği belirtiliyor.

#2
Foto - Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

PERFORMANS VE EKRAN DETAYLARI Yeni işlemci sayesinde telefonun daha akıcı çoklu görev performansı sunması ve pil optimizasyonu konusunda iyileştirmeler sağlaması hedefleniyor. Cihaz, daha ince çerçevelere sahip 6,1 inçlik tanıdık ekran boyutunu korurken ProMotion gibi üst düzey özelliklere yer vermeyecek.

#3
Foto - Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

PERFORMANS VE EKRAN DETAYLARI Yeni işlemci sayesinde telefonun daha akıcı çoklu görev performansı sunması ve pil optimizasyonu konusunda iyileştirmeler sağlaması hedefleniyor. Cihaz, daha ince çerçevelere sahip 6,1 inçlik tanıdık ekran boyutunu korurken ProMotion gibi üst düzey özelliklere yer vermeyecek.

#4
Foto - Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

YAZILIM VE YAPAY ZEKA YETENEKLERİ Cihazın, Google'ın Gemini yapay zekasının özelleştirilmiş bir sürümüyle desteklenen gelişmiş Siri deneyimi ve iOS 26.4 işletim sistemiyle çalışması bekleniyor. Apple Intelligence şemsiyesi altında sunulacak özellikler arasında Canlı Çağrı Çevirisi ve Bekletme Yardımı gibi araçlar yer alacak.

#5
Foto - Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

iPHONE 17e FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sızıntılar cihazın tanıtımı için önümüzdeki ayı işaret ediyor.

#6
Foto - Bütçe dostu İphone 17e resmen satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Küresel bellek çipi kıtlığı nedeniyle fiyat artışı yaşanabileceği belirtilen modelin, 700-800 dolar bandında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başın..
İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’
Gündem

İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’

Avukat Feyza Altun’un çağrısıyla İstanbul’daki İran Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı muhalif, ülkelerindeki rejime karşı basın a..
Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!
Gündem

Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Foncu medyanın amiral gemisi Halk Tv’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Her fırsatta milletin değerlerine saldıran, mazlumun yanında du..
Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!
Dünya

Damadı Yahudi çıktı: Truva atı Pehlevi!

İran’daki sokak gösterilerini son Şah’ın oğlu Rıza Pehlevi destekliyor. El artırıp ‘Şehirleri ele geçirin’ mesajı veren 65 yaşındaki Pehlevi..
FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!
Siyaset

FETÖ ve LGBT destekçisi İyi Partili isim Ülkücülere kin kustu!

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cü cuntacılara methiyeler düzen, "Yarın bizimdir" diyerek milletin iradesine kastedenlere deste..
Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi
Gündem

Cinayet iddiaları güçlendi Rojin Kabaiş'in gassalı bakın ne dedi

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, cenazeyi gördüğünü ve gassalla da konuştuğunu belirterek, "Gassal, 'Abi 18 gün suda kalacak bir be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23