Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturmasında flaş gelişme

Balıklı Rum Hastanesi’nde, çocuk psikiyatri doktoru Prof. Dr. A.E. ve tıbbi sekreter N.D. ile bir eczanede kalfa olarak çalışan R.Ç. başta olmak üzere 16 şahsın, sahte reçete düzenleyerek Balıklı Rum Hastanesini zarara uğratıldığı, konun ise hastane tarafından yapılan iç denetimde ortaya çıktığı olaya ilişkin 5 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ile bir kısım müşteki ve tarafların avukatları hazır bulundu.

''Vezneye ödeme yapmadılarsa bu benim sorumluluğumda değildir''

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık A.E., üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Sanki çalışan bir e-reçete sistemi varmış da ben kullanmıyormuşum gibi belirtilmiş. Çalıştığım süreçte hastanede SGK sistemi çoğu zaman çalışmıyordu. İşlemler kağıt reçetelerle yapılıyordu ve hastane bize SGK sisteminin çalışmadığını belirten bir kaşe de verdi. Tapelerde yer alan eczane kalfasıyla aramda geçen konuşmalarda, zaten e-reçete sistemi çalışıyor olsaydı ben eczane kalfası Resul’e sorduğum bazı soruları sormak zorunda kalmayacaktım. Hastaneye gelmeyen hastalara reçete yazdığım yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Reçete yazdığım hastalar, benim kendi baktığım hastalardır. Reçete yazılmış kişiler hastaneye gelmiş kişilerdir. Vezneye ödeme yapmadılarsa bu benim sorumluluğumda değildir. Bu iş veznenin kontrolündedir. Bunun dışında muayene ücreti ödeyemeyecek olması nedeniyle ücret almadan baktığım hastalar var bu hasta sayısı 20'dir. Aslında hastanenin böyle hastalar için bir kotası varmış ancak bunu bana söylemediler.'' ifadelerini kullandı.

''Böyle iddialara maruz bırakılmaktan utanıyorum''

Savunmasının devamında 10 günlük sürenin dışında reçete yazdığı iddialarını kabul etmeyen A.E., ''Bazen hastaların ilaçları 11’inci veya 12’nci günde biterdi ve reçetelerini almak için tekrar muayene ücreti ödemek zorunda kalırlardı. Ben de, bu hastalardan durumu olmayanlardan muayene parası almadan, reçete yazardım. Paranın yarısı benim. Ben kendi hakkımdan da fedakarlık ediyorum. Ayrıca, çocuklar bazen onlara verdiğimiz ilaçları ellerinden düşürüyorlardı, kusabiliyorlardı veya da kaybedebiliyorlardı. Bu nedenle ilaçlar zamanından erken bitebiliyordu. Bu durum, randevu tarihleri 6 ay sonrasını bulan hasta ve çevresi için olumsuzluklara yol açabiliyor. Bu nedenle böyle zamanlarda ilacı erken yazmak durumunda kalıyorduk. Böyle iddialara maruz bırakılmaktan utanıyorum. Tek yaptığım hata hastaları fazla kayırmak. İsterseniz bunu da yargılayın ama ben her hastayı evladım gibi görürüm. Hastaları başka hastanelere yönlendirerek hastaneyi gelir kaybına uğrattığım öne sürülüyor. Ben bir psikiyatristim, hastaya ben bakarım niye başka hastaneye yönlendireyim? İddiaya ilişkin 1 tane isim verilmiş mi? Hayır verilememiş." Şeklinde konuştu.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

Bir kısım müştekiler şikayetinden vazgeçti

Duruşmada beyanda bulunan müştekilerin bir kısmı, sanıklardan şikayeteçi olmadıklarını belirttiler. Beyanı alınan 2 müşteki ise şikayetlerinin devam ettiklerini anlattılar.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dava dosyasında eksik hususların giderilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlarını talep ettiler.

Tüm sanıklar tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu bulunan 4 sanığın ayrı ayrı tahliyelerine ve tutuksuz sanık Ahmet adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 157 sayfalık iddianamede; Balıklı Rum Hastanesi Vakfı ‘müşteki’, 18 kişi ‘mağdur’, 16 kişi ‘müşteki’, 5 şahıs ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. İddianamede, tıbbi sekreter N.D. ve eczacı kalfası R.Ç. diğer sanıkların da içinde olduğu sahte reçeteler düzenlenmek suretiyle resmi evraklarda sahtecilik yapıldığı, müşteki hastane başta olmak üzere bir çok kişi ve kuruma zarar verdiği, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın kendi kurum bünyesinde yapmış olduğu iç denetim sonucunda; hastanede "Çocuk Psikiyatristi" olarak görev yapan sanık Prof.Dr. A.E. ve tıbbi sekreter sanık N.D.’nin, dışarıdan eczacılar ile anlaşarak, kimlik kontrolü yapmadan hastayı muayene ettikleri, resmi evrak düzenledikleri, hastaneye gelen kişi adına SGK sisteminde sorun olmadığı halde "Sistemde Problem Var" mazeretiyle kayıt açmadan işlem yaptıkları ve yeşil ile kırmızı reçete düzenledikleri, bunun sonucunda da kamu kurumlarını zarara uğrattıkları belirtildi.

Sanıklar hakkında değişen oranlarda hapis talebi

İddianamede, sanık A.H. hakkında, 5 suçtan 21 yıldan, 46 yıla kadar, sanık A.E. başta olmak üzere diğer sanıklar C.K., N.D. ve R.Ç. hakkında ise 11’er yıldan 26’şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.