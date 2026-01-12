  • İSTANBUL
Efkan Ala’dan muhalefete "Silivri" ayarı: İcazet alanlar meşruiyet dersi veremez!

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokratik meşruiyetini hedef alan muhalefet odaklarına sosyal medya üzerinden tokat gibi bir cevap verdi. Ala, siyasi iradesini Silivri’ye teslim edenlerin, milletin helal oylarıyla seçilmiş bir lidere yönelik eleştirilerini "trajikomik" olarak nitelendirdi.

Muhalefetin demokratik meşruiyet tartışması açmaya çalışmasını sert bir dille eleştiren Ala, şu ifadeleri kullandı:

"Silivri’den icazetli siyaset"

"Silivri’den habersiz siyasi espri bile yapamayanların, halkın yarısından fazlasının oyunu almış bir devlet başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur."

"Tarihin doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki temsil ettiğini hatırlatan Ala, Erdoğan’ın bizzat millet tarafından sandıkta seçilen ilk lider olduğunu vurguladı. Ala, uluslararası arenada Türkiye’nin başını öne eğen muhalefet anlayışına da değinerek şunları kaydetti:

"Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur."

"Milletin iradesi tartışılamaz"

Efkan Ala’nın bu açıklamaları, Ak Parti kanadının milli iradeye yönelik saldırılar karşısında geri adım atmayacağının bir kez daha altını çizdi. Ala’nın özellikle "diplomatik mahcubiyet" vurgusu, son günlerde muhalefetin yurt dışı temaslarına yönelik bir eleştiri olarak yorumlandı.

