Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı!

Tarihi görmezden gelip Siyonist tezgahına oturdu

Yıllardır süren işgali, çalınan toprakları ve bebek katili İsrail’in bitmek bilmeyen zulmünü bir kenara bırakan Açıkel, meseleyi sadece 7 Ekim tarihine indirgeyerek tam bir akıl tutulmasına imza attı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’yı korumak için canlarını ortaya koyan İzzettin El Kassam Tugayları’nı suçlayan bu zihniyet, Gazze’de üzerine bomba yağdırılan yavruların vebalini görmezden gelip Siyonistlerin "mağduriyet" tiyatrosuna figüran oldu.

İşgalciye "Mağdur", direnişe "Suçlu" yaftası!

Halk Tv ekranlarında sergilenen bu utanç verici tutum, "Tarafımız bellidir" diyen aziz milletimizin vicdanını yaraladı. İsrail’in sistematik işgal politikasını ve Filistinli kardeşlerimizin asırlık direnişini yok sayan Açıkel, batılı efendilerinin kendisine dikte ettiği o kirli dili kullanarak Siyonist propagandasının tetikçiliğini yaptı.

Konuşmanın tam metni (Deşifre):

"7 Ekim Pazartesi. 7 Ekim, bir kırılma noktasıydı. Ortadoğu'nun, o kan gölüne dönen coğrafyanın kaderinin değiştiği, daha doğrusu felakete sürüklendiği gün. İzzettin El Kassam Tugayları'nın o gün başlattığı operasyon, bugün gelinen noktada İsrail'in eline o korkunç kozu verdi. Biz hep ne diyoruz? Olayları başlangıç noktasından koparmayalım. Bugün Gazze yerle bir ediliyorsa, bugün Lübnan işgal ediliyorsa, bunun fitilini ateşleyen o 7 Ekim saldırısıdır. İsrail'in buna vereceği cevap belliydi, dünya bunu biliyordu ama bu operasyon bile isteye yapıldı. Şimdi faturayı kim ödüyor? Yine masumlar, yine siviller ödüyor ama o gün o emri verenler bugün nerede?"

Siyonistlerin avukatlığına soyunanlara milletten tokat!

Halkın kanalı olduğunu iddia edip, her kritik meselede Türkiye ve İslam dünyasının karşısında saf tutan Halk Tv ve avaneleri, bu açıklamalarla gerçek yüzlerini bir kez daha deşifre etmiş oldu. Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan, hastaneleri bombalayan katilleri kınamak yerine direniş hattına dil uzatan bu spiker, Siyonizm’in gönüllü neferi olduğunu kanıtladı.