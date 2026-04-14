Gündem
Diktatörlüğün son kalıntılarına dev darbe! İspanya'da Franco vakfı için yolun sonu göründü

Diktatörlüğün son kalıntılarına dev darbe! İspanya'da Franco vakfı için yolun sonu göründü

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, karanlık diktatörlük döneminin izlerini tarihe gömmek için en kritik adımı attı. Ülkede yıllardır tartışma konusu olan ve faşist rejimi aklama merkezi gibi çalışan Francisco Franco Vakfı'nın kapısına kilit vurulması için yargı süreci resmen başlatıldı.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ülkedeki diktatörlük döneminin izlerinin silinmesine ilişkin attığı adımlar kapsamında Francisco Franco Vakfının resmen kapatılmasını istedi.

Kültür Bakanı Ernest Urtasun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Franco rejimini yücelttiği ve diktatörlüğün kurbanlarını aşağıladığı" gerekçesiyle Francisco Franco Vakfının yargı yoluyla feshedilmesini resmen talep ettiklerini duyurdu.

Urtasun, "Hakime, Francisco Franco Vakfının kamu yararına aykırı hareket ettiği ve kurbanları aşağıladığı için kapatılması gerektiğini gösteren sağlam bir dava dosyası gönderdik. Çünkü güçlü bir demokraside, kurbanların onurunu ihlal eden ve diktatörlüğü aklamaya çalışan örgütlere yer olamaz." dedi.

Hükümet Ekim 2022'de yürürlüğe giren Demokratik Bellek Yasası ve vakıflara ilişkin yönetmelikler uyarınca, diktatör Franco'nun ölümünden sonra 1976 yılında Franco'nun kızı Carmen tarafından kurulan ve diktatörlük rejimini savunan söz konusu vakfın kapatılması için Haziran 2024'ten itibaren bilgi toplamaya başladığını açıklamıştı.

 

- Aşırı sağcı Vox partisi milletvekili Sanchez, Franco dönemiyle ilgili bir tartışmada Meclis Genel Kurulundan çıkartıldı

Diğer yandan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) diktatör Franco döneminde kitap yakılmasını belgelemek amacıyla sunduğu bir önergenin görüşüldüğü sırada iki kez Meclis Başkanlığı kürsüsüne çıkan ve oturuma başkanlık eden Meclis Başkan Yardımcısı Alfonso Rodriguez Gomez de Celis ile tartışan Vox milletvekili Jose Maria Sanchez genel kurul salonundan atıldı.

Sanchez, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinden milletvekili Jordi Salvador'un kendisine "Nazi, katil, cahil ve aptal" dediğini iddia ederek, buna karşılık vermek için söz hakkı istediğini, Meclis Başkanlığı kürsüsüne de bu yüzden çıktığını savundu.

Vox milletvekili Sanchez, İspanya'da 23 Şubat 1981 darbe girişiminin ardından Meclis Başkanlığı kürsüsüne çıkarak, direkt olarak genel kurulu yürüten Meclis Başkanı ile tartışan ve salondan atılan ilk milletvekili oldu.

İspanya’da kira isyanı: Haksız ücretlere dur deniyor

Bahis baronu İspanya’da paketlendi: Kırmızı bültenli firariye yargı kıskacı!

Askeri üsteki İspanyolları kovdu: Netanyahu İspanya'yı düşman ilan etti!

İspanya'dan, İsrail'in uykusunu kaçıracak çıkış

İspanya’dan katil Netanyahu’ya tokat! Gurur duyuyoruz

ABD’yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti

ABD'nin ablukasına rağmen Çin menşeli "Rich Starry" gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Bu gelişme ABD’de soğuk duş etkisi yaratırken geminin n..
Yankee'nin kalbinde İran depremi! Uydu görüntüleri deşifre etti: Kuveyt’teki ABD üsleri alev alev, helikopterler hurdaya döndü!

ABD ve İsrail’in başlattığı kirli savaşa İran’ın misillemesi çok ağır oldu. Siyonistlerin hamiliğine soyunan Washington’ın Kuveyt’teki üsler..
İran'dan ABD'ye gizemli tehdit! "Tasavvur bile edemezler" diyerek duyurdu: Devrim Muhafızları en büyük kozunu sona sakladı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlattığı abluka hamlesi bölgede savaş tamtamlarını çalarken, İran cephesinden Washington’ı uykusuz bırakacak yen..
