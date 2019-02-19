Diktatöre karşı yeni harekât CHP'den kaçan kaçana

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaset kumpası sonrasında göreve gelmesi sonrasında CHP’de sık sık ‘mezhepçi, kimlik’ siyaseti eleştirileri yaşandı. Terör örgütü PKK’nın siyasi direktifleriyle hareket ettiği ifade edilen HDP ile yaşanan seçim ittifakları ise parti içi tartışmaları ayyuka çıkardı. 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile açıktan yürütülen ittifak ve bazı adayların yolsuzluk iddiaları ise CHP’nin önemli isimlerini başka bir adrese yönlendirdi. DSP, CHP ve başka partilerden gelen isimlerle solda yeni bir yere oturdu.

Eskilere yeni adres

Star'ın haberine göre, DSP, şu ana kadar yerel seçimlerde 50 il ve 300 ilçede aday belirledi. Belirlenen isimlerin önemli bir kısmını CHP’li belediye başkanları oluşturdu. En önemli isimler arasında; Şişli’den Mustafa Sarıgül, Gaziantep’te Celal Doğan, Silivri’de Selami Değirmenci, Avcılar’da Handan Toprak ve Marmaris’te Ali Acar DSP’li oldu. DSP’nin, İstanbul Büyükşehir adaylığı için de eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Sevigen’e teklif götürdüğü ifade edildi.

Oy deposou Ege'de eridi

CHP, oy deposu olarak gördüğü Ege Bölgesinde adeta eridi. CHP’den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da DSP’ye geçti. Muğla’da Sevgi Küpelioğlu, İzmir’de Selçuk Karakülçe, İzmir-Tire’de Tayfur Çiçek, İzmir-Karaburun’da Dinçer Özlüoğlu, İzmir-Çeşme’de Muhittin Dalgıç, Bursa-Yıldırım’da Bahattin Kuşoğlu, Balıkesir-Edremit’te Kamil Saka, Balıkesir-Bandırma’da Dursun Mirza, CHP’ye küsüp DSP listelerine giren isimler oldu. Bandırma’da ayrıca CHP İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve parti yönetimi tüm görevlerinden istifa etti.

Adana’da Selami Gördebil, Mersin’de Emrah Küçükkaptan, Yalova-Subaşı’da Ersöz Zümbül, Ankara-Çankaya’da Haydar Yılmaz bir bir DSP saflarına katıldı. Bir dönem CHP ve HDP saflarında siyaset yapan Celal Doğan ise Gaziantep’te DSP çatısı altında sol oylara talip oldu. CHP’nin Şahinbey Belediye Başkan adayı Sezgin Sönmez adaylıktan çekildi. Sönmez, çalışma arkadaşlarından, örgütten enerji alamadığını, enerji düşüklüğü gördüğünü belirtti.

Avcılar’da Handan Toprak ve Şişli’den Mustafa Sarıgül CHP’den ayrılarak DSP’den başkan adayı oldu.

Yılmaz: Solun tek adayıyım

DSP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olduğu açıklayan eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz ‘’Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü soldan tek adayım’’ dedi. Eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz, DSP Genel Merkezine gelerek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’la görüştü.

Oyları bölmem

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Yılmaz, şöyle konuştu: Ben kimsenin oyunu bölmeyeceğim çünkü solun tek adayım. Sağdan iki aday var. Tüm hemşehrilerimizden Haydar Yılmaz’a oy istiyorum.

Sürekli yanıltıyor

Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde ittifak için DSP’ye ittifak teklifi götürdüklerini fakat bunun kabul edilmediği açılamasına değinen Aksakal ise “Bu külliyen doğru olmayan bir açıklamadır. Oğuz Kaan Salıcı ve Seyit Torun, 8 Ocak 2019’da genel merkezimizde mevkidaşı arkadaşlarımızı ziyaret etti ve bu konu gündeme gelmedi. Daha sonra edindiğimiz bilgiler çerçevesinde, CHP’den istifa ederek DSP’ye gelmeye çalışan arkadaşları kabul etmeyin ricasıyla buraya geldiklerini öğrendik. Eğer oyların bölünmesi gibi bir olay varsa bu oy bölünmesini kendi seçmenlerine cemaatçi, dinci, ülkücü, sağcı aday dayatması yaparak ‘tıpış tıpış oy vereceksiniz’ zihniyetindeki CHP yöneticilerinin bizzat kendileri yapıyor” dedi.

DSP Lideri Aksakal, Yılmaz’a parti rozeti taktı.

Koltuk sevdası Büyükerşen’i transfer ettirdi

DSP Parlamento ve hükümetle ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi, CHP yönetiminin kendi hatalarını görmezden gelerek DSP’ye ‘proje’ suçlamasında bulunmasına sert çıktı. Erçelebi “Bu suçlama bilimsel görüşten de, siyasi ahlaktan da bilinçten de uzak. Esas proje 2002’de DSP iktidardan uzaklaştırıldığında yapıldı. Onlarda biraz okuma alışkanlığı varsa tarihe baksınlar. Kendilerine baksınlar” dedi. Erçelebi, CHP’den yükselen, ‘koltuk için gittiler’ yönündeki eleştirilere de meydan okuyarak, “Onlar, Büyükerşen’i transfer ederken koltuk sevdası değil miydi? Ordu’da Seyit Torun’un Cumhuriyet Meydan’ında söylediklerini yayınlarsak ne yapacaklar acaba? Biraz siyasi ahlak lazım” dedi.

DSP’ye geçişlerin sebebi CHP’nin beceriksizliğidir

CHP’den istifa ederek DSP’den yerel seçim yarışına gireceğini açıklayan isimlerin peş peşe gelmesi, muhalefet cephesinde ‘DSP yeni adres mi oluyor?’ tartışmasını beraberinde getirirdi. Bu duruma DSP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil, DSP’ye yönelmenin asıl sebebinin “CHP yönetiminin basiretsiz ve beceriksiz davranışı” olduğunu söyledi.

Bütünleştirdi

Sözcü Özdil, bu sürecin sorumluluğunun CHP yönetimine ait olduğuna işaret ederek, “Kötü aday belirleme sürecinden ötürü birçok adayını, kendi belediye başkanlarını sürekli oyalamasından, süreci uzatmasından ötürü artık kişiler daha doğru politikalar koyan DSP’ye yönelme ihtiyacı hissettiler. Sadece CHP’den partimize geçişler söz konusu değildir, başka partilerden de geçişler vardır. Aydın geçinen gazeteci yazarların, CHP parti yöneticilerinin ‘DSP’nin oyları böldüğü, proje olduğu’ yönünde çirkin sözleri var. DSP oyları bölmemekte, aksine bütünleştirmektedir.