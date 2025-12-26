  • İSTANBUL
Dünya

'Diktatör Netanyahu'nun askeri olduk' Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
'Diktatör Netanyahu'nun askeri olduk' Yunan gazeteci kazan kaldırdı

Yunan Gazeteci John Kountouris, 22 Ocak'ta Batı Kudüs'te İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında düzenlenen üçlü zirveyle ilgili, "Ne yazık ki hem Yunanistan hem de Kıbrıs (GKRY), 'Büyük İsrail' projesi doğrultusunda bu diktatöre (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ve onun çıkarlarına hizmet etmektedir." dedi.

Yunan Gazeteci John Kountouris, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İsrail'e düzenlediği ziyaretin "yanlış ve yanıltıcı varsayımlara" dayandığını söyleyen Kountouris, "Enerji işbirliği ve benzeri gerekçeler öne sürülse de bu ziyaretin gerçekte İsrail'in Orta Doğu ve Avrupa'daki kendi emperyalist gündemiyle ilgili olduğu açıktır." ifadesini kullandı.

Filistin'e karşı yıkım politikaları izleyen ve soykırım suçları işleyen İsrail'i kınamak ve ona yaptırım uygulamak yerine Yunanistan, GKRY ile İsrail arasında yapılan bu tür anlaşmalarla soykırımcı devletin ödüllendirildiğini belirten Kountouris, "Ne yazık ki hem Yunanistan hem de Kıbrıs (GKRY), 'Büyük İsrail' projesi doğrultusunda bu diktatöre (Netanyahu) ve onun çıkarlarına hizmet etmektedir. Çünkü meselenin özü tam olarak budur." diye konuştu.

Diğer taraftan İsrail'in, Filistin topraklarında Helenistik kültürel unsurları sistematik biçimde yok ettiğine ve Yunan Ortodoks Hristiyanları öldürdüğüne işaret eden Kountouris, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bu konuda da tek kelime etmediğine dikkati çekti.

ABD, İSRAİL’E YÖNLENDİRİYOR

Yunan gazeteci Kountouris, "Bu, Yunan halkına karşı açık bir ihanettir. ABD, Yunanistan ve Kıbrıs'ı (GKRY), İsrail'in çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun aynı zamanda ABD'nin söz konusu bölgede doğal gaz boru hatlarını kontrol etme ve hem Rusya'yı hem de Türkiye'yi bu alandan dışlayarak doğal gazda önemli aktörler olmalarını engelleme hedefleriyle de bağlantılı olduğunu dile getiren Kountouris, Yunanistan'ın yıllar önce Balkanlar'a doğal gaz sağlamak üzere Rusya ile çalıştığını ancak ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), dönemin Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'i "ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerle" bu süreci durdurduğunu savundu.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLİYOR 

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık'ta Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvede, "savunma" vurgusu öne çıkarken, uluslararası siyasette yalnızlaşan Netanyahu'nun "Miçotakis ile yakınlaşma arayışında olduğu" yorumları yapılmıştı.

Bazı uzmanlar, Miçotakis'in, Netanyahu ile bir araya gelmesinden ötürü tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını belirtirken diğerleri, Miçotakis'in İsrail'i "demokratik bir devlet olarak tanımlaması" nedeniyle sınıfta kaldığını ifade etmişti.

Bazıları ise Yunanistan'ı, İsrail'in işlediği soykırıma suç ortaklığı yapma geçmişine sahip olmakla suçlarken, Miçotakis'in de uluslararası hukukun ihlaline ortak olduğunu dile getirmişti.

Netanyahu'yu 1 Nisan 2025'te de ziyaret eden Miçotakis, "Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından Netanyahu ile İsrail'de görüşen ilk Avrupalı lider" olmuştu.

