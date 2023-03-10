Diktatör Kemal Muhalif gazetecilere nefes aldırmıyor Yılmaz Özdil Sözcü'den ayrılmak zorunda kaldı! Basın Özgürlükçülerinden ses yok

Yeni kurulmuş Sözcü TV'deki kariyeri sadece 5 gün süren muhalif yazar Yılmaz Özdil, uzun yıllardır yazı yazdığı Sözcü gazetesinden de ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesinin ardından medyada ilk temizlik Sözcü'de gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle tanınan Özdil, CHP yönetiminin baskısıyla önce Sözcü TV ile yollarını ayırdı, şimdi de gazetesine veda etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar... Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın" dedi.

CHP YÖNETİMİNİ İŞARET ETMİŞTİ



1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki genel yayın yönetmenliği görevini de önceki gün bıraktığını açıklayan Özdil, şu açıklamayı yapmıştı:

"Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım. Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim."



ANLATACAK BİR EKRANIM YOK



Yılmaz Özdil'i bu açıklama sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aramıştı. Parti ve medya üzerine geçen konuşma hakkında yaptığı kısa açıklamada Özdil, muhabbetin gergin bir tonda cereyan ettiğini şöyle imâ etmişti: "Neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım."

MERAL AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ



Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan, hatta bu uğurda Altılı Masa'nın 2 Mart toplantısında kriz çıkaran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 'Kılıçdaroğlu mağduru' Yılmaz Özdil'e destek geldi.

Özdil'in Sözcü gazetesine veda mesajını alıntılayan Akşener, "Elbet bu da geçer yahu... Dürüstlüğün, tarafsızlığın ve hakkaniyetin değeri elbet bir gün anlaşılır. Yolunuz açık olsun Yılmaz Bey" diye yazdı. Bu mesaj Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki gerilimin yeni bir yansıması olarak algılandı.