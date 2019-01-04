"Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!

yeniakit.com.tr Karar gazetesi, yayın hayatına başladığı günden bu yana, muhafazakarlara yönelik yayınlar yapmasına rağmen, kendince AK Parti’ye aba altından sopa göstermeye çalışıyor. Bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör yakıştırması yapan Karar yazarları, dün cumhurbaşkanını ziyaret etti. “İki yüzlü” tutumuyla dikkat çeken Karar, bugün gazetenin manşetine ise, CHP eski genel sekreteri Tarhan Erdem’in sahibi olduğu Konda araştırma şirketinin yaptığı ve ateizmin artıp dindarlığın azaldığı yönündeki sözde anketi taşıması gözlerden kaçmadı.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Karar’ın bu çelişkili tutumunu değerlendirdi.

Programda, söz konusu anketteki oranların düzmece olduğu, sayıların kasten abartılı söylendiği, şayet oranlar doğruysa, dindarlığın azalmasının sebebinin de Karar yazarları gibi mütedeyyin görünen ama kendileriyle çelişen insanlar olduğu vurgulandı.

Oranların çarpıtıldığını belirten sunucu Fatin Dağıstanlı, “Bu rakamları ben yorumlarsam, ‘Bu ülkede dindarlık artıyor’ diye yorumlarım, siz yorumlarsanız ‘bu ülkede dindarlık azalıyor.’ Niye bunu yapıyorlar peki?” diye sordu.

Karar ve Sözcü’nün, “AK Parti iktidarında dindarlık azaldı” algısı oluşturmak için bu anketi bu kadar büyüttüğünü ifade eden Dağıstanlı, ardından Karar yazarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettikleri sırada çektirdikleri “riya fotoğrafını” yayınladı.

Önce, “üzerimizde baskı var” deyip, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyarete giden Karar yazarlarıyla ilgili Karahsanoğlu şunları söyledi:

“Önce ‘baskı var’ deyip gazetelerinde duyularını yapıyorlar. Sözüm ona, kamu kurumlarından ve özel teşebbüslerden bile üzerlerine baskı varmış. Yaptıkları yayınları tabi atlıyorlar. Yani oradaki ekonomi yazarlarının, diğer yazarların, baş yazarlarının, genel yayın yönetmenlerinin yazdıkları yazılarda rakamları nasıl çarpıttıklarını, verdikleri haberlerde nasıl algı operasyonu yaptıklarını, Sözcü ile nasıl beraber paralel AK Parti düşmanlığı yaptıklarını gizleyip, ‘Efendim bize karşı ekonomik bir boykot var’ diyorlar. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan’dan randevu talep ediyorlar.

“AK Parti ile sorun yok” algısı oluşturup...

O randevu talebi yerine getiriliyor. Gidip, ziyaret edip bu fotoğrafı veriyorlar, sanki AK Parti ile herhangi bir problemleri yokmuş gibi kamuoyuna bir algı oluştururken hemen bu habere imza atıyorlar. CHP’de genel sekreterlik yapmış Tarhan Erdem’in başında olduğu Konda’nın yaptığı sözüm ona, çarpıttığı araştırmayı alıp, kendileri kullanabiliyorlar. Sözcü ile paralel noktaya düşüyorlar.”

“Şeiat geliyor” sözleri ne oldu?

Muhalif basının AK Parti iktidarını kendi akıllarınca suçlamak için sürekli sarf ettiği sözleri anımsatarak kendi mahallelerinden birinin yaptığı anketle çeliştiklerini söyleyen Karahasanoğlu, “ ‘Ya Türkiye’ye Şeriat’a geliyor” sözleri ne oldu? Hani insanlar zorla dindarlaştırılıyordu?” diye sordu.

“Sebebi sissiniz”

Dağıstanlı, Türkiye’de dindarlığın gerçekten azaldığı ihtimalini değerlendirerek, Karar yazarlarına, “Bunun sebebi sizsiniz” dedi.