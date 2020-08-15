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Yerel

Dikkatsizliğin bedelini böyle ödediler

Aydın’ın Söke ilçesinde kızlarının nişanı için sakladıkları parayı temizlik yaparken kaybetti. Soluğu belediyede alan aile, paralarını çöp kamyonunda buldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:04:00 -
Dikkatsizliğin bedelini böyle ödediler

Kızlarının nişanı için ayırdıkları parayı kaybeden aile hayatının şokunu yaşarken para, kısa süre içerisinde bulundu.

Aydın’da yaşan Çetinkaya ailesi, kızlarının nişanı töreni için yaptıkları temizlikte farkında olmadan çöpe atılan eşyalarla birlikte, paranın içinde bulunduğu torbayı da attı.

Parayı çöp kamyonunda buldu

Parayı sakladığı yerde bulamayan baba Ahmet Çetinkaya, poşetin çöpe atılmış olabileceğini düşünerek hemen Söke Belediyesine ulaştı.

İçerisinde 2 bin 500 TL civarında para bulunan torba, belediye ekiplerinin yardımıyla boş bir arazide boşaltılan çöp kamyonunda ortaya çıktı.

Dikkatsizliğin bedelini çöp kamyonunda para arayarak ödeyen Çetinkaya, "Kızımın nişan telaşesi için ayırdığım 2 bin 400 Lira param vardı. Temizlik yaparken çöpe atmışız. Temizlik sonrası para lazım oldu. Bir baktım para yok. Eyvah dedim, para gitti. İki gün sonra nişan yapacağım, o para da nişan için lazımdı. İhtiyacımız da var. Telaşa düştük. Belediyeye ulaştık, durumu anlattık. Çöp toplama kamyonu geri döndü. Belediye Başkanından da, Temizlik İşleri Müdüründen de Allah razı olsun. Kamyonu boşalttılar. Paramızı bulduk. Bütün masrafın o paraya bakıyordu. Fakir, gariban insanız biz. Bir telefon ile kamyonu çevirdiler, çok teşekkür ediyorum. Allah'a şükür şimdi rahat bir nefes aldık, kızımın nişanını sorunsuz yapabileceğim" dedi.

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