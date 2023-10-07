  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes şaşkın! O eski hakem, AK Parti yönetimine girdi! Duyan, “Vay be” diyor

Suudi Arabistan'dan İsrail açıklaması

Türkiye'de Pazar gecesi uyuyup sabah kalkan şoku yaşayacak! Dikkate almayan çok ama çok büyük sıkıntı yaşar

Öyle bir şey ekti ki, 7’den 70’e herkes sıraya girdi! Çuvalla para kazanıyor! Vay anasını

Vurulan Türk SİHA'sıyla ilgili Cihat Yaycı'dan şok çıkış! O Arap ülkesinin ismi geçiyor

Pentagon'dan Türkiye açıklaması: 'Türkiye en güçlü NATO müttefikimiz' Aynı kelimeyi 6 kez kullandı!

FETÖ sinemaya nasıl sızdı? İlk kez duyacağınız bilgiler!

Türkiye savunma sanayii alanında her şeyi üretmeye başlayınca harekete geçtiler! Türk şirkete yaptırım

Tuğrul Selmanoğlu yaşananları bir bir anlattı! Sözde demokratik Avrupa'dan AK Parti'ye büyük engel

Hamas, başlattığı operasyonla perişan etmişti! İsrail’den flaş açıklama az önce geldi! Tüm dünyaya böyle duyurdular
Gündem Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu: Otomobil, kepçeyle kafa kafaya çarpıştı
Gündem

Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu: Otomobil, kepçeyle kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-10-07 17:52:00 -
Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu: Otomobil, kepçeyle kafa kafaya çarpıştı

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nden Bağlar Mahallesi istikametine seyir halindeki Baykan Bakan (39) yönetimindeki iş makinesi ile yan yoldan ana yola çıkan Niyazi Küçükkaya'nın kullandığı 59 PA 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

 TEKİRDAĞ'da, yan yoldan çıkan otomobilin ana yolda giden kepçeyle çarpıştığı kazada sürücü Niyazi Küççükaya (24), hayatını kaybetti.


Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nden Bağlar Mahallesi istikametine seyir halindeki Baykan Bakan (39) yönetimindeki iş makinesi ile yan yoldan ana yola çıkan Niyazi Küçükkaya'nın kullandığı 59 PA 901 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Küçükkaya, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin sıkıştığı otomobilden çıkardığı Niyazi Küçükkaya'nın öldüğü belirlendi. Küçükkaya'nın cenazesi, otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürülürken, iş makinesi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23