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Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu

Nevşehir’de yaşanan trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Dikkatsiz sürücülere trafik kazalarına neden oldu

Nevşehir’de yaşanan trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Nevşehir il merkezinde çeşitli noktalarda gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına saniye saniye yansırken kazalarda ölen yada yaralanan olmadı.Kameralara yansıyan ilk kazada ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan otomobile bir başka otomobilin çarptığı görülürken, 15 Temmuz mahallesinde yaşanan trafik kazasından ise tali yoldan ana yola süratli bir şekilde çıkan otomobilin minibüse çarptığı görüntüleniyor. Zübeyde Hanım caddesinde meydana gelen trafik kazasında ise ara yolda kırmızı ışıkta geçen minibüse ana yoldan gelen otomobilin süratle çarptığı saniye saniye kameralara yansıdı.


Meydana gelen her üç kazada da ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:01
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