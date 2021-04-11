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Gündem ‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'
Gündem

‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Çin ve İran arasında imzalanan 25 yıllık anlaşmayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:20:00 -
‘Dikkatli olmak lazım’ diyerek uyardı! 'Çin, Türkiye'ye komşu oluyor'

ABD’nin yaptırım uyguladığı Çin ve İran dışişleri bakanları, cumartesi günü 25 yıllık bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken mesajlar paylaşan gazeteci Mehmet Ali Önel'den çarpıcı Çin uyarısı geldi.

Mehmet Ali Önel, "İran ve Çin'in imzaladığı 25 yıllık 'stratejik ortaklık’' anlaşmasının detayları aşağıdaki zincir mesajda. Özetle İran bağımsızlığını kaybetti, adeta Çin'in vilayeti oldu. Çin, Türkiye'ye sınır komşusu oldu. Türkiye, tarihinin en önemli güvenlik sorunu ile karşı karşıya! Uzun zamandır Türkiye için Çin tehdidini anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü tarih ortada. Çin ile kazan kazan anlaşması yapmak mümkün değil. Çin girdiği ülkeyi yutuyor, işte İran ve Pakistan örneği. Türkiye bu iki ülkedeki Çin işgalinden ders almalı. Çin'e karşı çok uyanık olmalı" dedi.

Çin-İran anlaşması

İran devlet medyasına göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, mevkidaşı Cevat Zarif’e “İki ülke arasındaki ilişkiler şimdi stratejik ortaklık seviyesine ulaşmış durumda ve Çin, İran ile ilişkilerini kapsamlı bir şekilde geliştirmek istiyor” dedi.

İlişkilerin şu anki durumdan etkilenmeyeceğini ama kalıcı ve stratejik olacağını belirten Wang, “İlişkilerini bir telefon aramasıyla değiştiren bazı ülkelerin aksine, İran ilişkilerinde bağımsız bir şekilde karar veriyor” dedi.

Wang, Tahran’da anlaşma imzalanmadan önce Başkan Hasan Ruhani ile görüştü. Anlaşma ile birlikte Çin’in enerji ve altyapı gibi sektörlerde yatırım yapması bekleniyor.

Ruhani, anlaşmayla ilgili “İki ülke arasındaki iş birliği, nükleer anlaşmanın uygulanması ve Avrupalı ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesi açısından çok önemli. Koronavirüs aşıları konusundaysa Çin’den daha fazla aşı sağlamasını istiyoruz” dedi.,

New York Times’ın haberine göre, anlaşma bankacılık, telekomünikasyon, liman, demiryolları, sağlık ve bilgi teknolojileri gibi birçok sektöre Çin’in 400 milyar dolarlık yatırım yapmasını öngörüyor. Karşılığındaysa Çin İran’dan düzenli olarak büyük bir iskontoyla petrol tedarik edecek.

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