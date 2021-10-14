Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay
Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki beraberindeki üst düzey heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ve Taliban heyetinin Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmesinde Afganistan'ı temsilen herhangi bir bayrak bulunmaması dikkat çekti.
ABD'nin çekilmesinin ardından başkent Kabil'e de girerek ülkenin yönetimini kontrolü altına alan Taliban'ın ilk faaliyetlerinden birisi Afganistan'ın resmi bayrağını indirerek örgütün bayrağını dalgalandırmak olmuştu.
Afganistan'ı temsilen herhangi bir bayrak bulunmadı
Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya gelerek resmi temaslarda bulundular.
Görüşmeden paylaşılan karelerde Türk bayrağının yanında Afganistan'ı temsilen herhangi bir bayrağın olmaması dikkat çekti.