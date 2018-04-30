Dikkat! Yarın Ankara'da bazı yollar kapatılacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Anadolu Meydanında yapılacak etkinlik dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bazı konfederasyon, sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanında açık hava toplantısı gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamındaKazım Karabekir Caddesi AKM yanında toplanan gruplar Anadolu Meydanı'na yürüyecek. Yürüyüş ve açık hava toplantısı nedeniyle, 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 00.00'dan, 1 Mayıs 2018 Salı günü etkinlik sona erene kadar Anıt Caddesi (Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) trafiğe kapatılacak.

Ayrıca 1 Mayıs Salı günü saat 07.00'den itibaren açık hava toplantısı sona erene kadar, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası), Hipodrom Caddesi (Mevlana Bulvarı kesişimi ile Gar Kavşağı arası), GMK Bulvarı (Demirtepe Köprüsü kesişimi-Anadolu Meydanı arası), Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası), Ulaştırma Kavşağı ile yan varyantları, Anadolu Meydanı ile yan varyantları ve buralara açılan cadde ve sokaklar çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almaları istendi.

SIRT ÇANTASI VE MAKYAJ MALZEMELERİ ALANA SOKULMAYACAK

Öte yandan, söz konusu açık hava toplantısında emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi ve herhangi bir olayın meydana gelmesini önlemek amacıyla, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, Ulaştırma Kavşağı ve Anadolu Meydanı çevresinde arama noktaları oluşturulacak. Açık hava toplantısına katılacak kişilerin çanta (sırt çantası vb.) veya makyaj malzemesiyle bu noktalardan geçişlerine izin verilmeyecek.