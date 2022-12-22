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Ekonomi Dikkat! Yarın 6 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!
Ekonomi

Dikkat! Yarın 6 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!

Borsada haklarında tedbir kararı olan 6 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 23 Aralık 2022 tarihinde seans açılışıyla birlikte üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 14:21:00 -
Dikkat! Yarın 6 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!

Borsada haklarında tedbir kararı olan 6 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 23 Aralık 2022 tarihinde seans açılışıyla birlikte üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- #HEKTS- HEKTAS

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı

2- #SASA- SASA POLYESTER

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı

3- #CONSE- CONSUS ENERJI

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

4- #CELHA - CELIK HALAT

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

5- #IMASM - IMAS MAKINA

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

6- #RNPOL- RAINBOW POLIKARBONAT

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

BORSAGUNDEM.COM

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