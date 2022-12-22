Dikkat! Yarın 6 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!
Borsada haklarında tedbir kararı olan 6 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 23 Aralık 2022 tarihinde seans açılışıyla birlikte üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Borsada haklarında tedbir kararı olan 6 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 23 Aralık 2022 tarihinde seans açılışıyla birlikte üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- #HEKTS- HEKTAS
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı
2- #SASA- SASA POLYESTER
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(4) Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme yasağı
3- #CONSE- CONSUS ENERJI
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
4- #CELHA - CELIK HALAT
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
5- #IMASM - IMAS MAKINA
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
6- #RNPOL- RAINBOW POLIKARBONAT
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
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